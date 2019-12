Superbacterias potencialmente mortales acechan en más de 9 de cada 10 bolsas de maquilllaje

La gran mayoría de los productos de maquillaje, como las esponjitas, el rimel y el brillo labial, están contaminados con superbacterias potencialmente mortales, según revela una nueva investigación de la Universidad de Aston publicada en el ‘Journal of Applied Microbiology’.

Millones de personas usan productos de maquillaje todos los días y están contaminados con microorganismos potencialmente mortales, como ‘E. coli’ y los estafilococos, porque la mayoría no se limpian y se usan mucho más allá de sus fechas de caducidad, revela esta investigación dirigida por la doctora Amreen Bashir y el profesor Peter Lambert, de la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud de la Universidad de Aston (Reino Unido).

En su investigación encontraron bacterias que pueden causar enfermedades que van desde infecciones de la piel hasta envenenamiento de la sangre si se usan cerca de los ojos, la boca o cortes o raspones en nueve de cada diez productos. Este riesgo se amplifica en personas inmunocomprometidas que tienen más probabilidades de contraer infecciones por bacterias oportunistas.

Comprobaron que los mezcladores de belleza relativamente nuevos, las esponjas utilizadas para aplicar productos de base para la piel, tenían los niveles más altos de bacterias potencialmente dañinas, y la gran mayoría (93 por ciento) nunca se había limpiado, a pesar de más de dos tercios (64 por ciento) caerse al suelo en algún momento durante el uso. La investigación es la primera en ver los productos de belleza de la licuadora: esponjas de maquillaje muy populares que se utilizan para mezclar la base y el contorno de la cara. A menudo respaldadas por celebridades, se estima que estas esponjas han vendido más de 6,5 millones en todo el mundo.

Los investigadores de Aston encontraron que estos productos son particularmente susceptibles a la contaminación, ya que a menudo se dejan húmedos después del uso, lo que crea un caldo de cultivo ideal para bacterias dañinas. Los investigadores dicen que los hallazgos revelan que los consumidores se están poniendo en riesgo sin darse cuenta, y que los fabricantes y los organismos reguladores deberían hacer más para proteger a sus clientes al hacer que las fechas de caducidad y los requisitos de limpieza estén más destacados en los envases.

La guía de la UE exige que las marcas de maquillaje cumplan con los estrictos estándares de higiene de fabricación y establece que ‘E. coli’ en particular no debe encontrarse en ninguna concentración en nuevos productos cosméticos. Sin embargo, actualmente existe una protección limitada del consumidor en torno a los riesgos de contaminar los productos mientras está en uso. Después del Brexit, los consumidores del Reino Unido podrían correr un riesgo aún mayor ya que ya no estarán protegidos por las regulaciones de la UE y podrían encontrarse comprando más productos de belleza de Estados Unidos, por ejemplo, donde no hay requisitos reglamentarios para fijar fechas de caducidad en la fabricación empaquetado en absoluto, alertan los autores.

La doctora Bashir advierte de que “las malas prácticas de higiene de los consumidores cuando se trata de usar maquillaje, especialmente las esponjillas, es muy preocupante cuando se considera que encontramos bacterias como ‘E. coli’, que está relacionada con las contaminación fecal, que se reproducen en los productos que probamos”. Por ello, defiende que “se necesita hacer más para ayudar a educar a los consumidores y a la industria del maquillaje en general sobre la necesidad de lavar las esponjitas regularmente y por secarlas completo, así como los riesgos de usar maquillaje más allá de su fecha de caducidad”. Ep