Las residencias de ancianos de Madrid piden ayuda: “Parece que no les importan los mayores”

En estos más de 15 días de confinamiento las informaciones sobre los contagios y las muertes de personas mayores en residencias de ancianos de toda la geografía española son constantes y preocupantes. Muchos de ellos acuden a las redes sociales o a los medios de comunicación para elevar un grito de auxilio por motivos que van desde el aparente abandono de las instituciones hasta la falta de personal y material imprescindible para seguir ejerciendo sus labores.

Llegados a este punto expresan desde algunas de ellas “necesitamos la ayuda del Gobierno más que nunca”. Gracias a sus propias iniciativas han conseguido mantener cierto equilibrio “hasta el momento” gracias a la colaboración de todo el personal, pero indican que “las bajas han llegado a ser tan numerosas que necesitamos urgentemente nuevas incorporaciones. El personal de sanitario no puede acudir al centro, cada vez hay trabajadores que presentan sintomatología”.

Desde una residencia madrileña, el equipo de dirección quiere “denunciar públicamente que las actuaciones que se están llevando a cabo ya que consideramos que no son para nada suficientes. El miércoles acudió la UME a desinfectar pero sin test no hacemos nada, aunque suene muy duro parece que al gobierno y Comunidad de Madrid no les importan los mayores”. Según estas residencias la publicidad de llegada del material no es tan efectiva como parece y “no tenemos medios para poder afrontar esta situación”. También protestan porque enseguida se les mande investigar “cuando la verdadera incompetencia viene desde arriba”. Sí que destacan la labor que hacen organizaciones como la Cruz Roja y Guardia Civil que con sus donaciones hacen que no pierdan la esperanza.

Pocas ayudas

Las residencias de mayores piden “de forma urgente" poder realizar diagnósticos de forma rápida" para poder atajar el contagio, y piden herramientas de las que dispone el Gobierno: Tenemos conciencia de la adquisición de 640.000 test rápidos que, confiamos, sean repartidos Es fundamental saber qué trabajadores y residentes están infectados para poder darles un tratamiento específico adecuado y así asilar". Una de estas instalaciones ha conseguido contacto directo con el Hospital Rey Juan Carlos que “nos han enviado un correo para solicitarles material y medios para poder tratar a nuestros residentes desde el centro, ya que las residencias no son hospitales y no disponemos recursos suficientes para las necesidades sanitarias que se nos plantean actualmente”.

“Todas las mañanas doy el parte al inspector que tengo de referencia por lo que tengo entendido, este recopila toda la información y la remite a Sanidad. También estoy en contacto con la alcaldesa y Concejala de Sanidad del pueblo, ambas nos están ayudando a intentar conseguir recursos para garantizar el mejor cuidado de nuestros mayores, nos han comentado que nos van a mandar ayuda, lo que no se en cuándo llegará.”, nos cuentan desde otra residencia. Esta situación se está volviendo insostenible para muchas de ellas y nos cuentan apesadumbrados que “no sé cómo vamos a poder seguir cuidando a nuestros mayores”.

Sí que recalcan que “todas las familias pueden estar tranquilas, sus mayores están siendo cuidados de la mejor forma posible”, pero insisten en que desde el Gobierno y las comunidades deben ponerse en marcha para ayudar: “O esta situación se nos va acabar yendo de las manos y parece que solo hacen caso cuando hay muertes de por medio o ya ni eso”.