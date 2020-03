Dos metros de distancia “no son suficientes para protegerte del coronavirus”

Desde el principio del confinamiento las dos directrices más importantes remitidas por las autoridades son lavarse las manos correctamente y regularmente y mantener una distancia mínima de un metro y medio o dos con el resto de los ciudadanos para evitar el contagio del COVID19. Ambas cosas han mantenido la esperanza de la gente en no contribuir a que la pandemia se extienda más con más de medio millón de contagiados en el mundo. Ahora, un reciente informe del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) indica que podemos estar haciendo un esfuerzo inútil.

Según el estudio del MIT, un estornudo o la tos de una persona infectada en una atmósfera húmeda y cálida expulsa gotas de virus hasta una distancia de ocho metros y pueden quedar suspendidas en el aire durante horas. El aviso indica de la ""distancia, escala de tiempo y persistencia sobre la cual esta nube y su carga patológica pueden viajar". Incluso han apuntado a restos de partículas del virus en sistemas de ventilación en habitaciones de hospital que podría confirmar el estudio.

La demostración también pondría en guardia al personal sanitario que podría contagiarse incluso sin estar cerca del contagiado sobre todo si no cuentan con el equipo adecuado (EPI). En el texto publicado en el Journal of the American Medical Association (Jama), los autores dijeron que las pautas de distancia actuales pueden ser demasiado cortas. “Estas distancias se basan en estimaciones de alcance que no han considerado la posible presencia de una nube de alto momento que transporta las gotas a largas distancias”.

Un estudio separado en la misma revista realizado por investigadores chinos también mostró que el virus puede sobrevivir bien en las condiciones cálidas y húmedas de las piscinas, sobreviviendo incluso a 25 grados de temperatura y humedades del 60%.