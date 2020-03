Una persona no puede contagiarse de coronavirus por salir al exterior. No está en el ambiente, por lo que el uso de mascarillas para ir a tirar la basura o sacar al perro es innecesario. Esa es la conclusión a la que ha llegado la Organización Mundial de la Salud tras estudiar las formas de transmisión del Sars-CoV-2 y aclara que únicamente se produce por dos vías: por contacto estrecho a través de las gotitas de saliva que una persona infectada proyecta al toser o estornudar, o bien por contacto con alguna superficie u objeto que ésta haya utilizado.

Pero el virus no se transmite a través del aire. Pero un estudio publicado en la revista especializada «New England Journal of Medicine» apunta que suspendido en éste, el patógeno tiene una vida media de tres horas tras haber sido expulsado en forma de gotitas. ¿Qué teoría es la cierta? «Teóricamente, las partículas virales quedan suspendidas en el aire, pero muy pronto caen, de forma que es poco probable que una persona pueda contagiarse por dar un paseo», apunta el presidente de la Sociedad Española de Infectología Pediátrica, José Tomás Ramos. Además, insiste en que «también influyen mucho las condiciones climatológicas. A medida que aumenta la temperatura y baja la humedad, la permanencia del virus en el ambiente es menor». Para Ramos, el uso generalizado de mascarillas para toda la población como se hace en Corea del Sur, no es válida por sí sola: «Lo ideal es lo que se está haciendo, el confinamiento de la población y el lavado de manos».