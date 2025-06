¿Cuánto cuestan las lesiones de manos y muñecas por pasear al perro?

A pesar de los numerosos beneficios cognitivos y para la salud física que ofrece tener un perro, no está exento de riesgos de lesiones. Sin embargo, pocos estudios han reportado lesiones en manos y muñecas sufridas al pasear perros, y eso que todos los tipos de lesiones en manos y muñecas representan entre el 10% y el 30% de las visitas a urgencias en Reino Unido.

Un estudio publicado en "Injury Prevention" estima que el costo anual de las lesiones en las manos y las muñecas entre los paseadores de perros en el Reino Unido supera los 23 millones de libras (casi 27 millones de euros).

Las mujeres y los mayores de 65 años son los que corren mayor riesgo como resultado de ser arrastrados con la correa del perro, según una revisión de la evidencia disponible.

Los casos de lesiones por pasear perros han aumentado en los últimos años, a la par que aumenta la tenencia de perros y el paseo de perros para mejorar su condición física, explican los investigadores. Solo en el Reino Unido, hay alrededor de 8,5 millones de perros, uno por cada siete u ocho personas.

Los investigadores revisaron bases de datos de investigación en busca de estudios relevantes, con el objetivo de cuantificar el perfil de riesgo y estimar los tipos y costos de las lesiones en las manos y muñecas entre los paseadores de perros en el Reino Unido.

De un total inicial de 102 estudios, cinco se incluyeron en la revisión de la evidencia. Todos se publicaron entre 2012 y 2024 e incluyeron un total de 491.373 pacientes, de los cuales casi tres cuartas partes (364.904) eran mujeres. Aproximadamente 65.623 (casi el 13,5%) eran menores de 18 años y 152.247 (31%) eran mayores de 65.

En total, se produjeron 491.400 lesiones al pasear perros. De estas, 110.722 (22,5%) fueron fracturas específicas o lesiones de tejidos blandos en la mano y la muñeca. Las fracturas de dedos fueron las lesiones más comunes (34.051; 31%), seguidas de las fracturas de muñeca (27.904; 25%), las lesiones de tejidos blandos en los dedos (26.959; poco más del 24%) y las lesiones de tejidos blandos en la muñeca (18.920; 17%).

En cuatro de los estudios incluidos (458.749 pacientes) se informó sobre la participación directa o indirecta del perro en la lesión. La causa más común de lesión directa fue ser arrastrado por una correa, con o sin caída, y representó más de dos tercios de los incidentes (314.189; 68,5%).

Tropezar con la correa o con el perro y caer (20%), y enredarse en la correa con caída (11%) o sin caída (1%) constituyeron el resto de las causas de lesión.

Un estudio informó de 14 lesiones indirectas adicionales, que no habrían ocurrido si el perro no hubiera estado presente: 11 de ellas sucedieron mientras se paseaba al can, pero no fueron causadas por el perro tirando de la correa del guía.

Pasear perros no resultó ser más arriesgado que cualquier otra actividad para sufrir lesiones en la mano o la muñeca. Sin embargo, las mujeres y los adultos mayores se vieron afectados de forma desproporcionada por lesiones al pasear perros.

Esto no es del todo sorprendente, dicen los investigadores, dado que las mujeres mayores tienen más probabilidades de tener osteoporosis y, por lo tanto, ser más susceptibles a las fracturas, mientras que las personas mayores en general tienen más probabilidades de tener problemas de equilibrio y de marcha y de tener problemas de visión, sugieren.

Basándose en los datos de los estudios incluidos, y suponiendo que la población del Reino Unido está compuesta por 45 millones de adultos, los costes anuales potenciales de cirugía y yesos sólo para las muñecas rotas, como resultado de pasear al perro, podrían superar los 23 millones de libras al año en el Sistema Nacional de Salud de Inglaterra, estiman los investigadores.

Y esto no incluye el costo económico más amplio que supone para estos pacientes no poder trabajar y las potencialmente mayores demandas de atención requeridas, añaden.

Los investigadores reconocen diversas limitaciones en sus hallazgos. Así, cuatro de los cinco estudios incluidos se realizaron en EE UU y tres utilizaron la misma fuente de datos. Las tendencias en tenencia de perros, razas de perros, tipo de correa y entornos de paseo tampoco se analizaron en los estudios incluidos.

“Aunque esta revisión no muestra que pasear perros sea un factor de riesgo destacado para causar lesiones en las manos y las muñecas dentro de la población adulta en comparación con todas las demás causas, sí destaca que un número significativo de dichas lesiones son atribuibles a la tenencia de perros, particularmente en la población anciana y femenina”, afirman los investigadores.

"Se puede recomendar enseñar prácticas más seguras para sujetar la correa, como sujetarla en la palma de la mano en lugar de envolverla con los dedos o la muñeca, o elegir la correa, así como evitar dispositivos retráctiles que puedan provocar aumentos repentinos de la fuerza de tracción al final de su rango de trabajo”, aconsejan. El entrenamiento de obediencia canina también puede ser útil, añaden.