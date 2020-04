El balance que presenta el Ministerio de Sanidad los lunes siempre hay que valorarlo con mucho cuidado porque los datos corresponden al domingo y está comprobado que durate el fin de semana hay un infradiagnóstico y se produce un retraso en las notificaciones. De ahí, que los martes suela aparecer un ligero aumento de la curva de contagio. Hoy se ha informado de 5.478 nuevos casos, lo que suma un total de 140.510, lo que representa un incremento de la curva de un 4%, cuando ayer era del 3%. No obstante, es una diferencia ínfima y los datos siguen indicando que la epidemia se encuentra en fase de estabilización. “Es importante que pasen unos días para consolidar la información, pero seguimos observando una tendencia descendente”, ha apuntado la jefa de área del Centro de Alertas Sanitarias, María José Sierra. En la evolución de esta curva, Sierra ha apuntado que hay dos fechas en las que se han producido puntos de inflexión importantes, “el 25 de marzo y el 2 de abril, pero cuando se complete la información podremos hacer una valoración mucho más precisa de los cambios de tendencia”.

No obstante y aunque las medidas de confinamiento están haciendo su efecto, el número de muertos sigue creciendo. En una sola jornada 743 personas han perdido la vida, lo que arroja un balance de 13.798 víctimas mortales. Las defunciones diarias hanvuelto a subir tras cuatro días consecutivos de bajada y dos en los que no se traspasaba la barrera de los 700. Este ligero incremento también puede deberse al retraso en las notificaciones del fin de semana. No obstante, es mucho menor al registrado la semana pasada, cuando lo normal era sobrepasar los 800 diarios.

La tendencia descendente también se observa en el número de hospitalizados en Cuidados Intensivos. Desde que comenzó la epidemia 7.069 personas han requerido ingreso en las UCIS, 138 en la última jornada, “y las consejerías de salud de las diferentes comunidades nos indican que notan un ligero alivio de la presión asistencial”, ha asegurado Sierra. La buena noticia también la representan los curados, un total de 43.208, que representa casi el 30% de los casos totales.