El Gobierno ha dado marcha atrás y ha modificado la normativa laboral para que el contagio por coronavirus producido en el trabajo como causa exclusiva sea considerado a todos los efectos como una contingencia profesional. De esta forma, el Ejecutivo da la razón a la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el sindicato mayoritario en la función pública. Según informa la organización que preside Miguel Borra, antes, estas situaciones no tenían un tratamiento diferenciado con respecto a los trabajadores contagiados o en situación de aislamiento por causas no exclusivamente laborales. En ambos casos, recuerda CSIF, la situación se asimilaba a la de un accidente de trabajo sólo a efectos de la prestación de Incapacidad Temporal, pero no se consideraba accidente de trabajo, lo que tiene un impacto a efectos de indemnizaciones, pensiones y otras circunstancias.

CSIF explica que, así, quedarían cubiertas situaciones de personas que, por ejemplo, tras sufrir un contagio y por las consecuencias de la enfermedad sufrieran una invalidez o fallecieran, “en este último caso a efectos de pensiones por viudedad e indemnizaciones”.

El decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) establece dos casos. Con carácter general “cualquier trabajador contagiado o aislado por coronavirus se halla en situación asimilada a la de accidente de trabajo y tiene derecho a percibir la prestación económica de Incapacidad Temporal. Pero si el contagio ha tenido su causa exclusiva en el trabajo, la protección del trabajador es mayor: se beneficia del completo sistema establecido para estos casos y desde el primer momento el parte de baja y alta será por contingencia profesional”. CSIF exige que esta misma normativa también se aplique a los regímenes especiales de los empleados públicos: “Así se lo hemos solicitado al Ministerio de Sanidad”.