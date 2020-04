La búsqueda incansable de un tratamiento eficaz para atajar el Covid-19 ha encontrado un aliado en un medicamento existente que, a priori, está logrando buenos resultados en pacientes graves. Se trata de remdesivir, cuyo uso ha mostrado una mejora en casi dos tercios de los pacientes graves durante una mediana de seguimiento de 18 días desde la primera dosis de remdesivir, según confirman los resultados del análisis publicado en “The New England Journal of Medicine”.

¿Qué es remdesivir?

Se trata de un antirretroviral de amplio espectro desarrollado por Gilead tras más de 10 años de investigación, que ha demostrado actividad en modelos animales contras múltiples patógenos virales emergentes incluyendo ébola, Marburg, MERS y SARS (estos dos últimos coronavirus con estructuras similares al del Covid-19) y datos preclínicos indican que puede tener actividad contra el nuevo virus.

En concreto, se trata de un análogo de nucleótidos, que interfiere en la replicación de los virus atacando su ARN y “frenando así su extensión en las células del organismo que ha invadido”, señala el Instituto Biocruces Bizkaia, que participa en un estudio con este fármaco junto al Hospital Universitario de Cruces, entre otros.

¿Está disponible en España?

Tal y como confirma el Ministerio de Sanidad, en España se puede acceder al tratamiento a través de los ensayos clínicos o mediante el programa de uso compasivo. Nuestro país participa en dos ensayos clínicos que se están realizando en 13 hospitales de toda la geografía, y que estudian la eficacia y seguridad de este fármaco en pacientes con infección Covid-19 con sintomatología moderada y también severa.

Desde el inicio de esta crisis trabaja con las autoridades sanitarias españolas, no sólo en la puesta en marcha de los ensayos clínicos, sino también para hacer llegar remdesivir a los pacientes más graves sin otra alternativa terapéutica, a través de un programa de Uso Compasivo. Hasta la fecha, más de 250 pacientes han recibido este tratamiento gracias a este sistema en nuestro país.

Además, Gilead ha puesto en marcha un Programa de Acceso Expandido delimitado para remdesivir en diez hospitales españoles. Esto evita tener que revisar cada solicitud de tratamiento de forma individual, como ocurre en el Uso Compasivo, lo que permitirá un acceso más rápido a remdesivir, a la vez que se podrá recoger información adicional de eficacia y seguridad.

¿Hay suficiente producción?

Gilead ha realizado importantes inversiones para aumentar la producción de remdesivir, aún sin disponer de datos que confirmen su eficacia y seguridad. Así, desde enero ésta se ha multiplicado por 30, y el objetivo es producir un millón de tratamientos al final de 2020. Para ello se han mejorado los procesos reduciendo los tiempos de fabricación de 12 meses a sólo seis.

¿Cómo es el tratamiento?

“Al estudiar remdesivir, la pregunta no es solo si es seguro y efectivo contra Covid-19, sino en qué pacientes muestra actividad, por cuánto tiempo deberían recibir tratamiento y en qué etapa de su enfermedad sería más beneficioso”, asegura Daniel O’Day, presidente y director ejecutivo de Gilead. “Se necesitan muchas respuestas, por eso necesitamos múltiples tipos de estudios que involucren a muchos tipos de pacientes”. Algunas de estas respuestas llegarán en las próximas semanas con el lanzamiento de los datos iniciales de los diversos ensayos clínicos, ha afirmado O’Day en una carta abierta.