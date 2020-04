«Hemos atendido patologías severas con circuitos diferenciados»

1. ¿Cómo están siendo estas semanas tan intensas de actividad por la crisis del coronavirus?

Han sido semanas en las que el Hospital Quirónsalud Málaga ha estado a la altura que requería un reto de la envergadura que supone una pandemia. Hacer frente a situaciones así exige diseñar y aplicar protocolos y procedimientos perfectamente definidos y coordinados tal y como hemos hecho. Especial relevancia tiene el alto nivel de responsabilidad, profesionalidad y compromiso de todas las personas que trabajan en el hospital. Situaciones tan complejas como las vividas refuerzan la cohesión de los profesionales en los equipos y potencian nuestra cultura de calidad y orientación a los pacientes.

2. ¿Cómo es el manejo de esos pacientes que ingresan o evolucionan a una situación crítica?

Desde un primer momento diferenciamos circuitos Covid y No Covid: una UCI Covid dotada para dar atención a este tipo de pacientes, reforzando y modificando circuitos y protocolos; y, por otro lado, una UCI No Covid, que se habilitó en la zona quirúrgica. Se dotó a la unidad con mayor número de respiradores y material, refuerzo de personal, etc., ya que son pacientes con una importante carga asistencial dentro de una unidad de cuidados intensivos. Siempre es complicado ver que uno de nuestros pacientes evoluciona hacia una situación más crítica por el curso de la enfermedad, pero es doblemente gratificante volver a ver que ese mismo paciente regresa a planta o a su domicilio ya recuperado o con un mejor estado de salud. Siempre nos queda la calma de saber que damos el 100% a cada uno de nuestros pacientes con una visión integral. Además, de los cuidados y terapias realizadas en nuestra H-UCI (UCI Humanizada), hemos intentado humanizar en la medida de lo posible la estancia de nuestros pacientes y de sus familiares, no lo olvidemos, con la realización de videollamadas, cartas y dibujos, música…

3. ¿Qué papel está jugando la enfermería en esta situación tan complicada?

La Enfermería, y ahí obviamente incluyo a enfermeras y auxiliares (TCAE), siempre será un pilar muy importante en nuestro hospital y, como no, en esta situación tan complicada han jugado un papel fundamental. Ya éramos conscientes de la profesionalidad y humanidad de las personas que forman este gran equipo pero no puedo evitar emocionarme al echar la vista atrás y analizar todo el esfuerzo y disponibilidad de todos los profesionales, el apoyo y paciencia entre todos los servicios, la fuerza y energía con la que han empezado cada turno, el entusiasmo por mejorar circuitos, la pasión en cada cosa que hacen, la calma en situaciones tensas y ese cruce de sonrisas, aunque sea con la mirada, cuando, por ejemplo, cada día a las ocho de la tarde los malagueños nos recordaban con aplausos que ya quedaba un día menos. Sólo tengo palabras de gratitud y admiración para todos ellos. Como dice mi colega Luis Soler, enfermero de UCI, y yo suscribo, «a las mayores batallas, los mejores guerreros y no conozco tropa más valiente que mis queridos compañeros».

4. ¿Qué está siendo lo más complicado? ¿Y lo más gratificante?

Lo más complicado ha sido dar la respuesta adecuada a todos los pacientes e implantar todos los procedimientos necesarios para hacer seguro el hospital en un periodo de tiempo muy corto y en un entorno con elevada incertidumbre. Lo más gratificante son todas las ocasiones en las que nuestros pacientes se han podido ir a casa tras mejorar su situación clínica y cómo hemos podido poner de manifiesto, día a día, la gran profesionalidad y compromiso de nuestro personal.

5. Con la crisis se ha visto afectada la actividad normal del hospital, sin embargo, además de Covid-19 se siguen atendiendo otras patologías, ¿verdad?

En todo momento, en el hospital hemos seguido atendiendo, a través de circuitos diferenciales seguros, a todos aquellos pacientes con patologías severas o no demorables. Del mismo modo, hemos activado un completo programa de atención no presencial, a través de videoconsultas o teleconsultas, para atender a los pacientes con situaciones clínicas en las que no era recomendable que acudieran al hospital en esta fase. Todo este programa se ha completado con el seguimiento por parte de nuestros profesionales de pacientes Covid-19 atendidos en urgencias y que no reunían criterios de ingreso hospitalario y de aquellos que han estado ingresados y han recibido el alta a su domicilio por mejoría clínica.

6. Cardiólogos y neurólogos han advertido que se ha reducido el número de ingresos por infartos e ictus. ¿Qué riesgos existen si no se acude al hospital cuando se tiene una urgencia?

La adopción de medidas de confinamiento son muy efectivas para reducir el nivel de contagio en una situación de pandemia con transmisión comunitaria. Si embargo, nos preocupa mucho que pacientes con patologías graves y no demorables se inhiban de acudir al Hospital por miedo al contagio. En este sentido, el Hospital Quirónsalud Málaga ha adoptado todas las medidas de seguridad a través de procedimientos y circuitos que hacen que la atención sea segura en todos los casos.

7. ¿Por qué la gente no debería dejar de ir al hospital? ¿Qué debe hacer el paciente que tenga una urgencia?

No debemos olvidar que, a pesar del alto impacto de la pandemia Covid-19, la mayor parte de carga de enfermedad en la población no tiene que ver con el virus; es decir, la enorme mayoría de los enfermos en una población general presentan patologías no relacionadas con el coronavirus. Eso significa que, si no queremos que esas enfermedades puedan empeorar o que los pacientes con patologías crónicas se descompensen la atención sanitaria a todos estos problemas de salud debe continuar llevándose a cabo en entornos de asistencia seguros. También nos preocupan aquellas enfermedades, como las oncológicas o las cardiovasculares, cuyos diagnósticos precoces mejoran su historia natural y los resultados clínicos y cuya accesibilidad no debe verse reducida en ningún caso.

8. ¿Existen circuitos «limpios»? ¿Cómo está preparado el hospital para recibir a los pacientes No Covid?

El hospital dispone de circuitos diferenciados de patología Covid y No Covid en sus distintas áreas de modo que la atención sea segura tanto para los pacientes como para los profesionales.

9. ¿Cómo está actualmente la actividad asistencial?, ¿para cuándo calculan que se recuperará la «normalidad» asistencial?

A lo largo de estas dos últimas semanas el número de pacientes con patología Covid se ha ido reduciendo progresivamente y en los próximos días está previsto seguir dando altas de hospitalización por mejoría clínica de modo que, de mantenerse la tendencia, para final de semana el número de pacientes ingresados con coronavirus en la planta destinada a esta patología será mínimo. Al mismo tiempo, vamos a aumentar el número de ingresos para procedimientos invasivos o intervenciones quirúrgicas por patologías que no deben ser demoradas. El crecimiento de esta actividad asistencial se producirá de forma progresiva y segura.

10. ¿Qué les diría a las personas que tienen miedo de acudir al hospital ahora? ¿Deben tomar alguna medida especial para ello?

Debemos transmitir un mensaje de confianza sobre la atención segura en el hospital. También reiteramos para todos nuestros pacientes y profesionales la importancia del lavado de manos, del uso de soluciones hidroalcohólicas en el hospital y la conveniencia de usar mascarillas. Así mismo, es recomendable, si la situación clínica del paciente lo permite, minimizar el número de acompañantes cuando se acude a consultas externas o a procedimientos diagnósticos o quirúrgicos.