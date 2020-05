El día de ayer estaba señalado con rojo en el calendario porque las comunidades podían solicitar al Ministerio de Sanidad la transición hacia la sase 1. Todas presentaron sus intenciones y planes que incluyen desde cambios en los horarios de paseos a la apertura de sectores industriales. Para dar un paso más hacia la nueva normalidad tienen que contar con entre 1,5 a 2 camas de UCI, así como de 37 a 40 camas de pacientes agudos por cada 10.000 habitantes durante un periodo de cinco días, entre otros criterios.

ANDALUCÍA: Abrir las playas el 25 de mayo y un parón para Granada y Málaga

Andalucía solicitó al Ministerio de Sanidad que todas las provincias andaluzas pasen directamente a la fase 1, esto es, 30 de 33 distritos. Los tres restantes: pasarían con condiciones, dos en Granada y uno en Málaga. El plan de desescalada incluye reabrir las playas con medidas de seguridad el 25 de mayo, ya dentro de la fase 2, y no en la fase 3 (prevista el 8 de junio si no hay repuntes) como planteaba el cronograma del Ejecutivo central.

ARAGÓN: Pasar a la fase 2 directamente en las zonas de baja población

El caso de Aragón es peculiar. La baja densidad de población de la comunidad es el criterio del presidente autonómico, Javier Lambán, para solicitar el paso directamente a la fase 2 de desescalada en algunos territorios el próximo lunes. No en vano, la unidad territorial que plantea Aragón para esta desescalada es la comarca (33) y no las provincias (Zaragoza, Huesca y Teruel). El objetivo es que los territorios más despoblados puedan recuperar cuanto antes la normalidad y que las restricciones se reduzcan en aquellos municipios con menos de 5.000 habitantes.

ASTURIAS : Los valles del Oso y la comarca de los Oscos, directamente a la fase siguiente

Asturias solicitó poder pasar a las fase 1 del desconfinamiento el próximo lunes, día 11. El Gobierno regional consideró que el Principado cumple las condiciones necesarias para relajar las restricciones del confinamiento, pero quiere al mismo tiempo poder controlar la posibilidad de que algunas comarcas adelanten las fases, ya que la incidencia del coronavirus es muy menor, en concreto la comarca de Los Valles del Oso y la comarca de los Oscos. Además, el gobierno regional enviará hoy una hoja de ruta con medidas económicas y sociales.

ISLAS BALEARES : A la espera de que Menorca, Mallorca e Ibiza estén igual que Formentera

La presidenta de Baleares, Francina Armengol, pidió la inclusión de Menorca, Mallorca e Ibiza en la fase 1, en la que ya está Formentera. En el documento recoge la baja incidencia del virus en los últimos días, con solo un caso el lunes; dos este martes y un leve incremento ayer con 11.

ISLAS CANARIAS : El sector turístico, muy pendiente del cambio para iniciar los planes postcovid

Canarias también quiere que todo el archipiélago pase a la siguiente fase. Quiere que Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote y La Palma se unan a la situación que ya disfrutan en La Graciosa, Gomera y El Hierro. No en vano, Canarias es la comunidad, tras Murcia, con menor incidencia acumulada del virus. Ayer falleció una persona mientras que se registraron cuatro nuevos contagios y se produjeron 38 altas. El sector turístico está pendiente de esta decisión para empezar a trazar los planes de vuelta a la nueva normalidad.

CANTABRIA: Abrir los viveros de plantas, talleres de ITV, oficinas y despachos

Cantabria también pidió pasar a la fase 1 ya que entiende que cumple «sobradamente», en palabras del presidente de la comunidad, Miguel Ángel Revilla, con los criterios estipulados por el Ministerio de Sanidad. En su propuesta solicitó la inclusión en la fase 1 de cerca de una decena de actividades como los viveros de plantas, las oficinas y despachos profesionales y los talleres que realizan la Inspección Técnica de Vehículos (ITV).

CASTILLA-LA MANCHA: Cambio de horario en los paseos y turismo activo de naturaleza

La comundiad manchega es una de las comunidades con mayor incidencia del coronavirus. Sin embargo, la evolución positiva es uno de los criterios que presentó el Ejecutivo regional para empezar la desescalada al estar «por debajo de la media nacional en nuevos casos». En el documento presentado Sanidad tomó la provincia como referencia y propuso que se cambien los horarios de los paseos, ahora que empieza el calor. También solicitó que se permita el turismo de naturaleza o activo, pero con grupos de un máximo de diez personas.

CASTILLA Y LEÓN: La desescalada por zonas básicas de salud: 26 de las 247 cumplen

No está preparada para continuar con la desescalada. Ni como Comunidad Autónoma ni por provincias. Por ello, desde la Junta se propuso al Ministerio de Sanidad que solo pasen a la denominada fase 1 un total de 26 de las 247 zonas básicas de salud de la región, que abarcan únicamente a 53.000 habitantes. Se trata de aquellos territorios en los que no se han detectado nuevos casos en la última semana, entre los que no se encuentra ninguna capital, y que se encuentran esparcidos por el medio rural de toda la Comunidad a excepción de Segovia.

COMUNIDAD VALENCIANA: Baños en la playa y más horas de paseo para los niños en la siguiente fase

A pesar de ser una de las cinco autonomías con mayor número de contagios (13.064) y muertes (1.302), el Gobierno valenciano presume de haber aguantado bien la presión asistencial y de no haber llegado en ningún momento al cien por cien de ocupación de camas UCI. Además, solicitó más horas de paseo para los niños y baños en la playa.

EXTREMADURA : Suprimir las franjas horarias para los paseos y el deporte

La región gobernada por Guillermo Fernández solicitó también el paso a la siguiente fase debido a los pocos contagios, y la disponibilidad de una red sanitaria suficiente para hacer frente a los posibles nuevos casos. Pidió que en esta nueva fase se supriman las franjas horarias de paseo, y deporte ya que con tantas actividades será «imposible» un control de horarios. En su solicitud presentó la provincia como criterio de desescalada, por lo que la Junta de Extremadura pidió una solicitud para la provincia de Cáceres y otra para la de Badajoz.

GALICIA : La libre movilidad delos ciudadanos por toda la comunidad

La Xunta solicitó al Ministerio de Sanidad que todo el territorio gallego pueda pasar a la fase 1 el próximo lunes. En el informe remitido por la Consellería también insistió en que la desescalada debe abordarse por áreas sanitarias y no por provincias. Además, en su propuesta pidió la libre movilidad por toda la Comunidad.

REGIÓN DE MURCIA: Ampliación de horarios y control de la movilidad entre provinicias

La Región de Murcia fue una de las primeras comunidades en solicitar la activación de la Fase 1 el lunes al cumplir con los criterios marcados por Sanidad para iniciar la desescalada. Tal y como anunció el presidente Fernando López Miras, se trasladaron o una serie de medidas al Ministerio tales como la ampliación del horario de salida de los menores de 14 años de 12:00 a 21:00 horas para evitar las altas temperaturas También se ha pedido un control intensivo en la movilidad entre provincias que se encuentren en una fase anterior para evitar casos.

LA RIOJA: Confiar en que podrá garantizar 47 camas UCI y 1.166 de agudos

La Rioja fue, con Madrid y País Vasco, de las primeras comunidades en las que estalló con virulencia la pandemia. Actualmente cuenta con 1,42, UCI por cadas 10.000 habitantes, si bien el Gobierno ha anunciado su intención de ampliar esta ratio.

COMUNIDAD DE MADRID: Uso obligatorio de mascarilla en espacios cerrados como los súper

A partir del 11 de mayo la mascarilla será obligatoria en espacios cerrados, como supermercados y otros comercios, hasta el punto de que podría prohibirse la entrada de los clientes que no la lleven consigo. Sin embargo, no se demandará su uso en zonas abiertas, por lo que se podrá seguir practicando deporte sin tener que utilizarla. Así lo anunció ayer el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, después de que el Gobierno autonómico solicitara formalmente la entrada en la Fase 1 de la desescalada.

PAÍS VASCO : Eliminar las trabas para permitir entierros y velatorios

La comunidad está segura de que cumple «sin ninguna duda» con los criterios exigidos por el Ejecutivo español para poder pasar a la fase 1 de la desescalada. Presentó un documento en el que garantiza que en el caso de haber un rebrote podría disponer de 326 camas UCI y 8.000 de agudos en cinco días. Además, el gobierno está anulando algunas de las medidas del Ejecutivo central como la orden del 26 de marzo que prohibía los velatorios.

CATALUÑA: La Generalitat descarta que Barcelona, Lérida y Gerona pasen

Solo un 11% de los catalanes, los 852.093 que viven en las regiones sanitarias de Terres de l’Ebre, Camp de Tarragona y Alt Pirineu i Aran, tiene el permiso de la Generalitat para pasar a la fase 1 de desconfinamiento el lunes. El plan de la Generalita presentado ayer para organizar la desescalada vigila el comportamiento del virus en sus nueve regiones sanitarias, en vez de las cuatro provincias. Las regiones sanitarias están dibujadas en base a las zonas en las que se distribuyen los centros de atención primaria y los hospitales de referencia.

NAVARRA: Adaptar los criterios a la especifidades del territorio

La presidenta socialista María Chivite había apostado desde el principio por una desescalada asimétrica y se había valorado la posibilidad de que algunas zonas, por ejemplo del Pirineo, pasaran directamente a la fase 2, pero finalmente decidió solicitar la entrada de todo el territorio en la fase 1.