Al comienzo de la pandemia y tras las primeras recomendaciones del ministerio de Sanidad, los españoles se lanzaron a las farmacias, tiendas y grandes superficies para adquirir mascarillas, guantes y geles hidroalcohólicos, sin reparar en las recomendaciones sanitarias. Durante el confinamiento se fueron precisando las especificaciones de materiales y composición que tenían que tener estos elementos para suponer una verdadera protección frente al coronavirus, pero la ausencia de estos productos en los pasillos especializados, los han convertido en productos casi de lujo. Afortunadamente la situación se ha invertido y comienza a haber aprovisionamiento suficiente, pero, ¿cuáles son los geles que Sanidad considera de eficacia probada para protegerse de contagios?

Hoy, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha elaborado una guía sobre los más de 50 geles y soluciones de desinfección de manos con eficacia viricida demostrada. Según la agencia, sobre “los denominados «antisépticos para la piel sana», es decir, biocidas para la higiene humana, conforme al Anexo V del Reglamento 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, relativo a la comercialización y uso de los biocidas”. En la lista están aquellos productos cuya finalidad “es eliminar los microorganismos de la piel para evitar su posible transmisión desde los portadores sanos a otros individuos que por sus características, lesiones o estado físico podrían ser infectados”.

Es la propia AEMPS la encargada de dar la autorización en nuestro país para el proceso de evaluación para su “registro, autorización y comercialización”. Así, las marcas y laboratorios envían a la agencia toda la documentación relativa al producto, sobre todo “la relacionada con la eficacia biocida frente a los organismos diana”. Según la Norma UNE-EN 14476:2014+A1:2015, deben demostrar la eficacia de su uso y estar demostrada: “Antisépticos y desinfectantes químicos. Ensayo cuantitativo de suspensión para la evaluación de la actividad viricida en medicina”.

Por tanto, la AEMPS publica el listado de “antisépticos de piel sana que han demostrado eficacia viricida” a raíz de la publicación de la Resolución del 2 de mayo de 2020, por la que se determinan también el control de su precio con el establecimiento de “importes máximos de venta al público en aplicación de lo previsto en la Orden SND/354/2020, para garantizar el acceso a la población los productos de uso recomendados como medidas higiénicas para la prevención de contagios por el COVID-19”. La agencia también advierte que “adicionalmente, cabe recordar que en el mercado están disponibles otros geles y soluciones hidroalcohólicas que son de carácter cosmético, no biocida”, con lo que su finalidad no es la misma y no tiene esa capacidad viricida.

