Alrededor de 6,5 millones de habitantes -el 13,8% de la población total, que es de 47,1 millones de personas, según el Instituto Nacional de Estadística (INE)- podrían estar infectados de coronavirus en España. Así se deduce de una información que ha hecho pública el Ministerio de Sanidad sobre la práctica de pruebas de detección de Covid-19 y el número de contagiados confirmados como tales mediante dichas pruebas. De acuerdo con los datos del departamento que dirige Salvador Illa, nuestro país habría hecho supuestamente hasta la fecha 1,625 millones de PCR, mientras que la cuantía de infecciones ratificadas con dichas pruebas alcanza las 224.390 personas. Los datos oficiales revelan por tanto que un 13,8% de la población ha dado positivo en las detecciones practicadas, lo que extrapolándolo al conjunto de los españoles arrojaría esa cifra de 6,5 millones de infectados.

Los datos sobre el número total de pruebas practicadas fueron difundidos ayer por la tarde por el Ministerio de Sanidad, horas antes de que la prestigiosa cadena de noticias estadounidense CNN revelara que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mintió, al asegurar que España figuraba a la cabeza de los estados que supuestamente más PCR practican en base a un estudio inexistente. El pasado 28 de abril, Sánchez dijo en rueda de prensa ante todo el país que España era el quinto país en cuanto a test de Covid-19 realizados, citando para ello un estudio de la prestigiosa universidad estadounidense Johns Hopkins. La CNN pidió al Ministerio de Sanidad un enlace a esos datos o a ese estudio, a lo que el departamento que dirige Salvador Illa no respondió. Ayer, una periodista de CNN apuntó que la Universidad Johns Hopkins no sabía nada del citado ranking del que hablaba el Gobierno, a lo que Sánchez se limitó a decir que “los números están allí”. La universidad confirmó a la cadena estadounidense que el estudio al que se refería Sánchez es inexistente.

No es la primera vez que el Gobierno adultera las cifras enviadas a organizaciones internacionales sobre las pruebas realizadas. También el 28 de abril, Pedro Sánchez dijo que, según la OCDE, España era el octavo país con más pruebas de coronavirus. Sin embargo, el organismo publicó una corrección indicando que el verdadero puesto de España era el 17, y eso teniendo en cuenta los datos oficiales que le envía el Ministerio, y cuya credibilidad ha sido puesta en duda por toda la oposición en pleno desde los principios de la crisis. Los propios sanitarios se quejan aún, dos meses después del estallido de la pandemia, de que no sólo no tienen pruebas para detectar el Covid entre la población, sino ni siquiera para ellos. España es, en estos momentos, el país con más sanitarios infectados de todo el planeta: 47.481

Las cifras sobre el número de pruebas practicadas ofrecidas por el Ministerio de Sanidad, realmente altas, contrastan con otras disparadas. Según el departamento que dirige Illa, nuestro país ha practicado 1,625 millones de PCR. Pese a ello han fallecido ya casi 26.500 ciudadanos. Alemania, por ejemplo, ha hecho alrededor de un millón más de pruebas con el doble de población y apenas contabiliza 7.500 cadáveres. En Portugal, la cifra de test apenas alcanza los 520.000 y el número de fallecidos no llega a 1.200.