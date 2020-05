España queda fuera de un comité clave europeo por voluntad propia

Pese a ser el quinto país del mundo con más contagiados y el quinto con más fallecidos por Covid-19, ningún experto de España forma parte del comité científico ni delclínico que creó la Comisión Europea para asesorar a los estados miembros de la UE sobre la pandemia. El motivo no es que no hayan admitido a ninguno de los médicos o científicos de renombre internacional. Ni tan siquiera que el cupo esté lleno. El Gobierno de Pedro Sánchez podría no haber ni pedido formar parte de ellos a raíz de lo afirmado por la Agencia Europea del Medicamento a una pregunta de la eurodiputada de VOX Margarita de la Pisa. «No sé cómo se designó a los participantes. Entiendo que España todavía puede proponer a uno o dos facultativos para que se sumen al grupo de gestión clínica, que sería el más interesante, y ojalá España pueda participar. Hay numerosísimos centros de excelencia en España generando muchos datos y en ese grupo de coordinación tiene que estar España efectivamente. Pero será España quien tenga que proponer uno o dos médicos», respondió saliéndose por la tangente el profesor Guido Rasi, director ejecutivo de la Agencia Europea del Medicamento (EMA), a una consulta de la eurodiputada sobre por qué España no estaba en el comité científico. «Yo creo que sigue habiendo plazas disponibles», añadió Rasi. Es decir, que el Ejecutivo todavía podría solicitar participar en este grupo.

«Lo que está claro es España no tiene representación en los órganos asesores frente al Covid-19», manifestó la eurodiputada de VOX. Este periódico consultó a la EMA, pero no obtuvo respuesta pese a haber un vídeo de la reunión por vídeoconferencia.

La ausencia de España en el comité científico ha hecho que tanto desde el PP como desde Ciudadanos hayan presentado una pregunta a la CE sobre los criterios utilizados para seleccionar a los integrantes del mismo, comité principal en el que la EMA participa como observador, al igual que el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC), y el Centro de Coordinación de Respuesta a Emergencias (ERCC).

Epidemiólogos y virólogos de reputado prestigio componen el comité principal de la lucha de la UE contra el coronavirus presidido por la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, y formado por siete expertos que actúan a título personal y de forma independiente. Participan en él Arnaud Fontanet, del Instituto Pasteur, en Francia; Christian Drosten, del Instituto de Virología de la Caridad de Berlín, en Alemania; Kare Molbak, de Dinamarca; Lothar H. Wieler, del Instituto Rober Kock, de Alemania; María Rosaria Capobianchi, del Laboratorio italiano Spallanzani; Marion Koopmans, del Centro Médico Erasmus de los Países Bajos, y Peter Piot, de la Escuela londinense de Higiene y Medicina Tropical, nacido en Bélgica. Este comité de expertos en el que hay dos alemanes y cero españoles tiene varias misiones. Entre ellas identificar vacíos o incoherencias en las medidas para frenar la propagación del SAR-CoV-2; priorizar la atención sanitaria; comunicar medidas para una mejor coordinación de estrategias, y recomendar medidas para abordar y mitigar las consecuencias.

«Hace más de un mes me lo comentó Marco Cavareli –jefe del Departamento de Vacunas de la EMA– y me pareció raro que no hubiera ningún experto español en el comité, así que se lo mandé a varios médicos y sé que uno de ellos hizo la solicitud y desde la CE no se le respondió. Por eso el lunes pregunté a Guido Rasi al respecto. Y me quedé atónita cuando explicó que el Gobierno español no había solicitado la participación de médicos de renombre internacional porque los tenemos. Además, formar parte nos permite ser de los primeros en saber cómo van los tratamientos y también ser generosos con el conocimiento que hayamos aprendido al igual que nos fue en su día útil la información que venía de Italia por haber comenzado ellos antes a sufrir la pandemia. Es importante estar en este tipo de órganos», precisa la eurodiputada de Vox. Además, en teoría, el comité principal, según el documento de la CE publicado el pasado 16 de marzo, iba a estar compuesto por 10 expertos.