El gobierno ​afirma que ​el uso de mascarillas será obligatorio​ para mayores de 6 años en la vía pública; sin embargo declara que ​n​o abastecerá a la ciudadanía española de dicho material de protección​, siendo responsabilidad de todo ciudadano y unidad familiar dotarse del material de protección requerido por sí mismo, así como asumir su coste.

Durante los últimos meses, ha sido tarea ardua e imposible adquirir una mascarilla, además de que cualquier material disponible debía ser destinado a uso sanitario y para grupos de alto riesgo.

La situación de​ ​la empresa privada​ ha cambiado radicalmente de escenario, pasando de ser un gran desconocido a ser ​parte indispensable en el abastecimiento de ​mascarillas higiénicas reutilizables​ ante la enorme demanda​ que tanto farmacias como grandes superficies no están siendo capaces de satisfacer limitando la venta por uso.

Empresas como ​Kumundo ​han puesto por delante los recursos, el capital y el riesgo necesarios para proveer ​de mascarillas higiénicas reutilizables​. Estas serán un complemento obligatorio que puede haber llegado en la sociedad occidental para quedarse durante mucho tiempo.

Kumundo ha tenido que hacer frente a duras críticas por su producto de ​mascarillas higiénicas reutilizables​. Esta situación ha cambiado radicalmente tras la publicación en el BOE de la recomendación precisamente sobre el uso de las ​mascarillas higiénicas reutilizables​, validando así la utilización del producto centro de Kumundo.

Estas son las principales ​dudas ante el uso de mascarillas higiénicas reutilizables.

Sobre la UNE y el Filtro

Cumplimiento de la ​UNE0065:2020​ y filtro.​ La protección de la mascarilla regulada por dicha UNE y con el material pertinente bajo el amparo de la misma, ya ejerce como capa filtrante y no necesita filtro. Esto ha sido motivo de debate ante el desconocimiento de la ciudadanía hasta el día de hoy. Alertamos al ciudadano que se informe correctamente ante la compra de cualquier mascarilla tanto de la certificación como de su material.

Kumundo renuncia al escalado de su producto por seguridad sanitaria al no incluir un sistema de cambio de filtros externos y así evitar la sobre reutilización de la mascarilla. Dicha decisión es fruto de dos meses de estudio interno, realizado tras interactuar con todos los usuarios que defendían en redes sociales equivocadamente sus mascarillas caseras con filtros intercambiables, según ellos para que duren más. Gran error.

Mascarilla higiénica reutilizable: no es una mascarilla artesanal

No confundir con mascarillas artesanales. Recordamos lo que manifiesta el Ministerio de Consumo al respecto: “Los materiales y métodos de confección con los que se elaboran estas mascarillas son muy diversos. Además, pueden no haber pasado el control de verificaciones o ensayos. Por lo tanto no se garantiza su eficacia”.

¿Qué significa “reutilizable”?

Número de lavados.​ El fabricante y empresa privada comercializadora deben informar del número de lavados y tiempo de uso para mascarillas higiénicas reutilizables.

Tiempo de uso.​ La premisa en este caso la dicta el Ministerio de Sanidad: por higiene, no se deben utilizar más de 4 horas, ni las higiénicas, ni las quirúrgicas, ni las EPI. En esa franja de 4 horas, se puede poner y quitar la mascarilla las veces que sea necesario, siguiendo siempre las indicaciones para hacerlo correctamente: sin tocar la parte exterior, lavándose previamente las manos.

Bacterias y respirabilidad

Protección bacteriana y respirabilidad. ​La ​mascarilla higiénica reutilizable​ debe tener una filtración mayor del 90% y una respirabilidad menor de 60 PA/cm2.

Por último​ y no menos importante, debemos incidir en el correcto ​uso de la mascarilla higiénica reutilizable.

La mascarilla casera no es una opción​. Definitivamente, el BOE ha publicado que la recomendación son las mascarillas higiénicas y quirúrgicas. La misión de la ciudadanía es asegurarse de que las mascarillas adquiridas en el mercado actual cumplan con la normativa vigente.

