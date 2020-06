Sanidad registra una única muerte por coronavirus en 24 horas y 72 en los últimos siete días

El Ministerio de Sanidad ha registrado una nueva muerte por coronavirus en las últimas 24 horas, lo que eleva la cifra total de fallecidos a las 27.136 personas, de las cuales 72 se han producido en los últimos siete días.

Esta última cifra supone un aumento respecto ayer sábado, cuando se registraban 67 muertes en siete días y respecto al viernes, cuando eran 52. Andalucía, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Ceuta, Comunidad Valenciana, Galicia, Melilla, Murcia, Navarra y País Vasco no han registrado ningún fallecido por COVID-19 en los últimos siete días, según el Ministerio de Sanidad.

Además, 241.550 personas han dado positivo en una prueba PCR, lo que supone 102 más en un día, frente a los 164 que se notificaron el sábado y los 177 del viernes.

Las personas que han requerido hospitalización por esta enfermedad a lo largo de la pandemia suman ya 124.323, siendo 148 en la última semana. De estas, un total de 11.608 personas han ingresado en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), 14 en los últimos 7 días.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este domingo que las distintas cifras que estiman el exceso de mortalidad, tanto del Instituto Nacional de Estadística como del Instituto de Salud Carlos III, son complementarias a los datos de fallecidos por coronavirus que publica el Ministerio de Sanidad, no contradictorias.

El responsable del Ejecutivo ha reconocido en rueda de prensa que la información del INE y del Sistema de Monitorización de la Mortalidad del Carlos III son parciales y no homogéneos y “es difícil comparar unos con otros” porque “los excesos de mortalidad se estiman, no se miden, requieren una predicción de la mortalidad esperada”.

Frente a los 27.136 fallecidos por coronavirus que ha registrado el Ministerio de Sanidad a fecha 7 de junio con información de las comunidades autónomas, el Sistema de Monitorización de la Mortalidad diaria (MoMo), realizado a partir de los datos de registros civiles, indica que entre el 13 de marzo y el 22 de mayo se han producido 43.260 muertes más de las esperadas estadísticamente para esta época.

Y el Instituto Nacional de Estadística (INE) sostiene que las defunciones estimadas en España durante las 21 primeras semanas de 2020 (hasta el 24 de mayo) ascienden a 225.930, un 24,1 % más (43.945) respecto al mismo periodo de 2019.

En Europa la situación continúa de forma similar a las últimas semanas y España registrando el tercer puesto de los peores datos. Rusia sigue encabezando el número de contagios con 467.673 casos diagnosticados, seguido de Reino Unido con 284.868. Fuera de Europa, EE UU es el país con las peores cifras (1.861.690) y Brasil (645.771). En todo el mundo ya se han registrado 6.750.521 casos y 395.779 fallecidos.

Datos complementarios

El presidente del Gobierno ha asegurado que todos estos datos justifican “la transparencia absoluta del Gobierno” y no resultan contradictorios sino complementarios a los que notifican las autonomías a Sanidad.

Y estas cifras permiten "estimar el verdadero impacto en vidas de la pandemia, no por la infección pero sí por el impacto social y sanitario de la pandemia", ha dicho.

Sánchez ha reconocido que todavía se necesita “tiempo para que todas las informaciones encajen, pero en todo caso lo que no se puede es criticar al Gobierno por no dar información y no ser transparente”: “Lo estamos siendo diariamente cuando damos las cifras de fallecidos”, ha insistido.