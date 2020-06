Galicia estrena la nueva normalidad sin límites en las reuniones en domilicios

Galicia abandona este lunes de manera anticipada la fase 3 de la desescalada y, tras dejar atrás el estado de alarma, estrenará la nueva normalidad, en la que sin embargo se mantendrán medidas de protección como el uso de mascarilla y la distancia de seguridad, pero que supondrá la ampliación de aforos y actividades permitidas.

De hecho, según recoge el decreto publicado este sábado por el Gobierno gallego en el Diario Oficial de Galicia, de forma genérica, los establecimientos y recintos de distinta índole tendrán un aforo máximo del 75% de su capacidad total y se establecerán grupos máximos de 25 personas para visitas guiadas, actividades de grupo o reuniones en restaurantes, aunque podrán juntarse más personas, respetando las medidas de seguridad, en bodas, espectáculos deportivos --que admitirán público, aunque sentado--, funerales o congresos. Donde ya no habrá máximo para las reuniones será en los domicilios particulares, hasta ahora limitados a 20 personas.

Todos los establecimientos, tanto públicos como privados, deberán mantener las medidas de higiene, desinfección y ventilación y, para la ocupación de oficinas, vestuarios o espacios comunes, la Xunta establece la regla de un metro cuadrado de espacio por persona.

La distancia de seguridad es exigible en todos los casos en los que sea posible, y se insta al uso de mascarilla si no es así. Tanto los locales comerciales como los bares y restaurantes y los mercadillos --con preferencia de puestos de alimentación-- podrán utilizarse al 75% de ocupación, aunque las áreas comunes de los centros comerciales tendrán una ocupación máxima del 50%. Las terrazas al aire libre, por su parte, se incrementan hasta el 80% y en los locales de hostelería se permiten agrupaciones de hasta 25 personas. También serán de un máximo de 25 personas las actividades que programen los hoteles, cuyas zonas comunes abren en la nueva normalidad hasta el 75% de ocupación.

En cuanto a las medidas de protección, la Xunta insta al pago preferente con tarjeta, recuerda la obligación de desinfección periódica y establece la colocación de marcas para recordar la distancia de seguridad y para ordenar flujos de paso siempre que sea necesario. Los clientes pasarán en los establecimientos “el tiempo estrictamente necesario” para recibir el servicio y no se podrán poner a disposición del público productos de prueba que impliquen la manipulación directa por sucesivos clientes sin que un trabajador desinfecte el artículo. En los restaurantes, se priorizarán las mantelerías de un solo uso o, si no es posible, se evitara que lo usen varios clientes. Del mismo modo, se procurará no usar cartas comunes y se apostará por productos monodosis desechables. Estas indicaciones, recoge el decreto, “no serán de aplicación en los establecimientos comerciales de alimentación, bebidas, productos y bienes de primera necesidad, establecimientos farmacéuticos, servicios médicos, óptimas, productos ortopédicos, productos higiénicos, peluquerías, prensa y papelería, combustible, estancos...”, que deberán, no obstante, cumplir las medidas generales de higiene y protección.

El decreto recoge que las actividades realizadas en recintos cerrados tendrán, de forma genérica, una ocupación máxima del 75% de su aforo, como es el caso de las clases en academias o autoescuelas, que serán de grupos de un máximo de 25 personas. Las prácticas y exámenes en vehículo obligarán al uso de mascarilla. También operarán al 75% bibliotecas, archivos, museos, teatros o cines, cuyas actividades en grupo también tendrán un límite de 25 personas, así como los actos religiosos. Las iglesias no podrán emplear agua bendita y se insta a que no se realicen ritos que impliquen contacto.

En el caso de los velatorios, la Xunta establece un limite máximo de 60 personas al aire libre y de 30 en espacios cerrados. La comitiva fúnebre será de un máximo de 75 personas. Las ceremonias nupciales se regirán por los límites de los espacios en los que se celebren --iglesias o recintos de otro tipo--, así como por los de los propios restaurantes, con un máximo de 250 personas al aire libre y 150 en espacios cerrados.

Las piscinas de uso colectivo deberán desinfectar con frecuencia sus espacios comunes, especialmente vestuarios y baños, y operarán al 75%. Las playas también mantienen sus medidas de aforo, que deberán controlar los ayuntamientos y que abarcarán una persona por cada cuatro metros cuadrados. Se permitirá de nuevo el uso de las duchas.

En el ámbito de la cultura, el decreto recuerda la importancia de las medidas de distancia social o, cuando no sea posible, la redacción de un plan particular de protección según las recomendaciones sanitarias. Podrán reanudarse los rodajes, tanto en espacios cerrados como al aire libre.

Estarán permitidas actividades de caza y pesca, así como la actividad deportiva, que podrá realizarse de forma individual o en grupos de hasta 25 personas de forma simultánea. En caso de que sea en un espacio cerrado, este grupo no superará los dos tercios del aforo total. Las competiciones y eventos deportivos podrán desarrollarse con público siempre que este permanezca sentado y no supere el 75% del aforo, con un límite máximo de 300 personas en lugares cerrados y 1.000 al aire libre. También podrán celebrarse congresos, encuentros, reuniones de negocios o conferencias siempre que no superen el 75% del aforo del espacio elegido o con los mismos limites que los eventos deportivos, 300 personas sentadas en espacio cerrado o 1.000 al aire libre. Estas reglas también regirán para los mítines de las elecciones del 12 de julio.

Abren los parques infantiles

Tras tres meses cerrados, los parques infantiles y zonas deportivas al aire libre abrirán de nuevo para su uso este lunes. El decreto publicado el sábado en el DOG abarca parques infantiles, parques biosaludables, zonas deportivas, pistas de ‘skate’ o espacios de uso público al aire libre similares, que, no obstante, deberán respetar la capacidad máxima de una persona por cada cuatro metros cuadrados. Estas áreas, recoge el decreto, deberán establecer las medidas de seguridad necesarias para mantener la distancia interpersonal o, en su caso, emplear mascarillas. También deberán aplicarse medidas de higiene y prevención, especialmente la limpieza diaria de los elementos compartidos. La Xunta recomienda disponer, especialmente en los parques infantiles, dispensadores de gel hidroalcohólico o una solución jabonosa en el caso de los destinados a menores de dos años. Por otra parte, el decreto recoge que podrán realizarse actividades de tiempo libre dirigidas a población infantil y juvenil cuando se lleven a cabo al aire libre, siempre que se limiten los participantes al 75% de su aforo habitual, con un máximo de 250, incluidos monitores, y los grupos sean de un máximo de 15 personas. Cuando se realicen en espacios cerrados, no deberán superar el 50% del aforo o los 150 participantes.

Sin embargo, el decreto explicita que permanecerán cerrados, “mientras no se dicte resolución de la consellería competente en materia de política social”, los servicios y centros de atención a la infancia, como escuelas infantiles, puntos de atención a la infancia, casas nido o ludotecas. También permanecerán cerrados los centros de día y centros ocupacionales, excepto para la realización de terapias individuales con cita previa y las casas del mayor. Por su parte, podrán abrir, hasta el 75% de su capacidad, los centros de atención social continuada, los comedores sociales, las actividades formativas de inclusión o las escuelas de educación en tiempo libre. Efe