Fernando Simón: “Nos quedan 13.000 fallecidos ahí, pero no podemos ubicarlos ahora”

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha admitido que, de los aproximadamente 13.000 muertos de diferencia entre las cifras de Sanidad y las estimaciones de la mortalidad previa para el año, “un porcentaje no excesivamente pequeño” se deberá al coronavirus y coincide en el tiempo con el momento en el que no se hacían tantas pruebas. “Nos quedan 13.000 fallecidos ahí, pero no podemos ubicarlos ahora”, ha asegurado el epidemiólogo.

“Nosotros decidimos trabajar con fallecidos con un diagnóstico confirmado”, ha contestado Simón a la pregunta de que por qué Sanidad no incluye en sus cifras de muertos por coronavirus a personas muertas con síntomas compatibles pero sin que se les hubiera realizado la prueba. Simón ha asegurado que la cifra se ciñe sólo a los que tienen el test positivo “por motivos de vigilancia” y junto al ministro Illa ha insistido en obtener todos los datos para poder dar datos fiables.

Por su parte, el ministro Salvador Illa ha defendido “la transparencia” de su departamento argumentando que ese exceso de muertos procede también de fuentes oficiales. Sanidad no ha ofrecido aún los datos concretos de fallecidos en residencias de ancianos. Illa también ha inistido en que en ningún momento ha habido intención de “blanquear” al Goberino a través de los datos o tratar de ocultarlos.