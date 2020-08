Las residencias de mayores de Galicia contabilizan 188 casos tras dar positivo un usuario y un empleado

Las residencias de mayores gallegas registran este lunes un total de 188 casos activos de COVID-19, de los que 138 son usuarios y 50 son trabajadores, de acuerdo con los datos de las consellerías de Sanidad y Política Social. En las últimas 24 horas, se han detectado un contagio más entre residentes de estos centros y otro entre los empleados. El número de ancianos que han contraído el coronavirus asciende a 138 este lunes, de los que 89 se corresponden con la residencia de O Incio (Lugo), intervenida por la Xunta, tras dos fallecimientos y un nuevo contagio detectado en las últimas 24 horas. Además de este geriátrico, según la actualización realizada con datos de última hora de este domingo, la residencia Orpea Coruña de Culleredo se mantiene con 29 usuarios infectados de COVID-19. También cuentan con mayores contagiados la DomusVi Lugo (18) y la DomusVi Lalín (2). En cuanto al personal de estas instalaciones de la tercera edad, hay 50 empleados que han contraído la enfermedad, tras detectarse un caso positivo en la de Oleiros (A Coruña), el único de este centro. El principal foco entre las plantillas de trabajadores de residencias se encuentra en la de O Incio, que continúa con 27 empleados con coronavirus. Aparte de estos, hay cinco en DomusVi Lugo, otros cinco en Orpea Coruña, cuatro en DomusVi Lalín y los casos individuales en la residencia DomusVi de Monforte (Lugo); residencia de Paradela (Lugo); residencia de San Bartolomeu, en Xove (Lugo); residencia DomusVi de Barra de Miño, en Coles (Ourense); residencia Volta do Castro, en Santiago; residencia Os Tercios, en Touro (A Coruña); residencia Nosa Señora do Socorro, en Arnoia (Ourense); y residencia de Vilar de Barrio (Ourense). TRES CASOS EN CENTROS DE DISCAPACIDAD En los centros para personas con discapacidad, hay tres trabajadores con COVID-19: uno en la residencia Ricardo Baro de Aspronaga, en Oleiros (A Coruña); otro en la residencia de A Braña, en A Estrada (Pontevedra); y un tercero en la residencia As Flores, en Ourense.