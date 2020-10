Ayuda psicológica gratuita para sanitarios con problemas de ansiedad

Cuidar el diálogo interno, que a veces es muy destructivo. “He escuchado a sanitarios decirse a sí mismos cosas como esta: 'no había tiempo para hacer las cosas bien, era una sensación de descontrol constante, debería haberlo hecho mejor pero es que realmente no podía. Había días que no tenía tiempo ni para ir al baño en 8 horas”, cuenta Cataluña. “Una de las consecuencias de esa sensación de descontrol en el sanitario es la culpa o, en ocasiones, la angustia de anticipar que algo así se pueda repetir. Para manejar esas emociones primero hay que tomar las riendas del diálogo interno”, añade.