La salud bucodental es un asunto muy serio que puede desencadenar graves problemas de salud, hasta el punto de que la inflamación sistémica podría ser el factor determinante que relaciona la enfermedad periodontal y la hipertensión arterial. Así lo confirma un nuevo estudio, recientemente publicado en la revista ‘Journal of Internal Medicine’ y liderado por investigadores de la Facultad de Odontología de la Universitat Internacional de Catalunya (Barcelona) y del Eastman Dental Institute del University College London.

Los resultados de un estudio previo del mismo grupo confirmaron la relación entre periodontitis e hipertensión; sin embargo, los mecanismos que sustentan la asociación entre estas dos enfermedades no se habían investigado previamente. Ahora se ha confirmado que la periodontitis está estrechamente vinculada a la hipertensión y la inflamación sistémica es, en gran parte, un mediador de esta asociación.

Principales hallazgos

“Los resultados del estudio corroboraron que los participantes con periodontitis tenían un 60% de riesgo mayor de padecer hipertensión que aquellos que tenían las encías sanas”, explica la Dra. Eva Muñoz Aguilera, autora principal del estudio y que trabaja en el departamento de Periodoncia del UCL Eastman Dental Institute de Londres, quien matiza que “estas asociaciones fueron independientes de la edad, el sexo, el nivel de tabaquismo y el consumo de alcohol, entre otras variables”. Estos resultados son concordantes otros estudios previos y con revisiones de la literatura y meta-análisis en el estudio de la asociación entre periodontitis e hipertensión.

Además, se ha puesto de relieve que marcadores de inflamación sistémica, como la proteína C reactiva y el recuento de leucocitos, estaban elevados en pacientes con periodontitis y actuaron como mediadores de esta relación.

Por lo tanto, este estudio sugiere que la inflamación sistémica causada por periodontitis podría conllevar a un incremento de la presión arterial. “Si se prueba que esta asociación es causal, el tratamiento de la periodontitis no solamente estaría enfocado a una mejoría en la salud bucodental, sino que también podría representar un novedoso tratamiento no farmacológico para ayudar al control de la hipertensión arterial y reducir sus complicaciones”, especula la Dra. Eva Muñoz.

Siguientes pasos

Hasta la fecha, la evidencia científica que vincula a la hipertensión y a la periodontitis está basada principalmente en estudios epidemiológicos. Sin embargo, existen muy pocos ensayos clínicos con un diseño robusto que hayan probado que el tratamiento periodontal adecuado conlleva una reducción de la presión arterial. Por lo tanto, como avanza la Dra. Eva Muñoz, “nuestro grupo de investigación está actualmente diseñando un ensayo clínico multicéntrico para evaluar los efectos del tratamiento periodontal sobre la hipertensión y, a su vez, obtener un entendimiento más detallado de los mecanismos moleculares a través de los cuales la periodontitis promueve el desarrollo de la hipertensión”.

La evidencia científica actual apunta a que la inflamación sistémica de grado bajo promueve la disfunción endotelial y el estrés oxidativo, mecanismos implicados en el desarrollo de la hipertensión. Por su parte, la enfermedad periodontal, a su vez, está relacionada con la elevación de marcadores de inflamación sistémica. Por lo tanto, como indica la Dra. Muñoz, “desde un punto de vista biológico es plausible que estas dos enfermedades estén vinculadas y la elevación de marcadores de inflamación sistémica podría jugar un papel muy importante”.

La clave: la inflamación sistémica

Esta es una de las principales conclusiones que muestra el estudio “Is Systemic Inflammation a Missing Link Between Periodontitis and Hypertension? Results from Two Large Populations-based Surveys”. El proyecto, que forma parte de la tesis doctoral de la profesora Eva Muñoz, ha contado también con la participación del vicepresidente de la Sociedad Española de Periodoncia, el Dr. José Nart, y del Dr. Queralt Miró, ambos investigadores de UIC Barcelona.

Este estudio transversal se diseñó con el objetivo de investigar la relación entre la periodontitis y la hipertensión y, a su vez, analizar el papel la inflamación sistémica como mediador de esta asociación. Para ello, los investigadores llevaron a cabo el análisis de bases de datos internacionales (NHANES y KNHANES), contando con muestras representativas de las poblaciones de Estados Unidos y Corea del Norte. Se realizaron modelos de regresión lineal, logística y análisis de mediación.