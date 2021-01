Los farmacéuticos reiteran su colaboración para ayudar a vacunar contra el coronavirus

Tras la buena noticia conocida hoy de que las farmacias de la Comunidad de Madrid podrán realizar los test de antígenos para detectar la Covid-19, como venían reclamando desde hace meses desde el Consejo General de Colegios de Farmacéuticos (Cgcof), su presidente, Jesús Aguilar, ha mostrado su alegría de una parte, al tiempo que ha vuelto a reiterar su ofrecimiento de que las oficinas de farmacia puedan colaborar en la campaña de vacunación frente al SARS-CoV-2.

Ver también Sociedad .Las farmacias de Madrid empezarán a hacer test de antígenos para detectar la Covid desde mañana

“Ahora no tenemos problemas de vacunación porque no hay suficientes vacunas, pero si mañana llegan nueve millones de dosis entonces sí que lo va a haber. Y si se puede hacer más rápido y podemos ayudar todos y evitar muertes con ello será mejor, ¿no?”, ha asegurado en un encuentro con la prensa para hacer balance del año 2020 y repasar los principales desafíos que presenta el año 2021 celebrado esta mañana.

Así volvió a ofrecer las 22.000 oficinas de farmacia de España para todo lo relativo a la vacunación, “de Covid o de gripe”, al tiempo que destacaba el éxito de algunas iniciativas llevadas a cabo en determinadas comunidades autónomas y que han servido para para aumentar las tasas de inmunización de la gripe gracias a la colaboración farmacéutica: “Por ejemplo en Castilla y León, y a través de la receta electrónica, el farmacéutico sabía si la persona estaba vacunada o no y así, poder recomendársela según su caso. Esto ha sido posible gracias a un sistema de comunicación extraordinario y que ha propiciado que trescientas mil personas hayan sido derivadas a los servicios de salud. Diez mil al día”, ha explicado Aguilar.

La polémica de los test

Respecto a la noticia, conocida hoy, de que las farmacias de la Comunidad de Madrid ya podrán hacer test ha asegurado “verlo con mucho agrado ya que la orden está súper alineada con lo que desde el Cgcof siempre hemos entendido en este tema: que no hay ninguna duda de competencias sobre si un farmacéutico puede o no puede hacer tests. Claro que puede. Otra cosa es que en el caso del Covid todo ello se debe hacer a través de las campañas de Salud Pública que cada comunidad autónoma puede hacer si tener la autorización de nadie. Y ahí está el interés de cada CC AA de que se hagan o no. Otra cosa es que no estemos autorizados a hacer los test a demanda. El tiempo nos acaba de dar la razón. Desde septiembre llevamos diciendo esto. Hemos perdido muchos meses para llegar a la conclusión que es la misma. Se pueden hacer test de antígenos, anticuerpos y lo que sea dentro de las campaña de Salud Pública”, aseveró.

“Estamos para ayudar cuando hay una necesidad sanitaria”, ha continuado el presidente del Cgcof, “tal y como hemos venido demostrando a lo largo de toda la pandemia”. Y como ejemplo habló de otros hitos de las boticas en este tiempo, como la atención farmacéutica domiciliaria o la coordinación con los laboratorios y distribuidores para evitar el desabastecimiento: “Otro de los temas que ha funcionado de manera cartesiana ha sido el trabajo para asegurar que en cualquier momento tuviéramos medicamentos, ha sido una experiencia de éxito; evitarlo en momentos en los que el consumo de algunos fármacos por parte de la población se multiplicó por siete y no se vieran a falta esos principios activos”, ha explicado Aguilar.

“Estamos súper orgullosos y el 2020 se define como el orgullo de ser farmacéutico. Hemos dado la talla en las farmacias”, ha concluido.