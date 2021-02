Digitalización, la vía hacia la medicina personalizada

La pandemia ha puesto sobre la mesa la importancia de la digitalización en el sistema sanitario, aunque este asunto no es nuevo, pues se trata de un reto en el que trabaja el sector desde hace años. Prueba de ello es que un grupo multidisciplinar de expertos, impulsado por la Fundación Instituto Roche, ha elaborado una «Propuesta de recomendaciones para la transformación digital del sistema sanitario para la incorporación de la medicina personalizada de precisión» tras analizar diversas iniciativas a nivel nacional e internacional que podrían adaptarse a nuestro país.

En la presentación del documento, Federico Plaza, vicepresidente de la Fundación Instituto Roche, ha agradecido a los expertos que han elaborado el documento su esfuerzo en identificar las áreas clave que contribuirán a llevar a cabo este cambio cultural y de organización frente a la medicina tradicional. “La transformación digital es uno de los mayores retos a los que se enfrenta nuestro sistema sanitario si queremos aplicar una medicina realmente adaptada a cada paciente. Y ello precisará de mejoras y soluciones dirigidas a garantizar la buena gestión de los datos, la adquisición de capacidades digitales adecuadas, sistemas de información interconectados e interoperables, entre otras, además de una financiación que habrá de ser sostenida en el tiempo”.

Varios de los expertos que han colaborado en la elaboración de este informe han detallado algunas de las recomendaciones concretas del documento, como la creación de una Agencia de Salud Pública, la realización de estudios que permitan conocer y comprender mejor las necesidades de los pacientes y sus familiares para diseñar herramientas que contribuyan a dar una respuesta más eficiente y personalizada, o la incorporación de los resultados obtenidos en proyectos de investigación de Salud Digital aplicada a la Medicina Personalizada de Precisión en la práctica asistencial.

En este sentido, Adrián Llerena, catedrático de Farmacología Clínica, director científico del Proyecto de Implementación de la Medicina Personalizada en el Servicio Extremeño de Salud y presidente de la Sociedad Española de Farmacogenética y Farmacogenómica (SEFF), ha apuntado que la tecnología ha ido por delante de su propia aplicación en el sistema sanitario. “El reto al que nos enfrentamos ahora es incorporar a la práctica clínica y a la investigación los avances que se van produciendo en otros campos de la ciencia. Por ejemplo, en la actualidad disponemos de más información de la que somos capaces como clínicos de utilizar. Por eso, la transformación digital es clave para darle al profesional sanitario las herramientas que le permitan manejar información compleja y poder así optimizar los tratamientos en beneficio del paciente”.

Por su parte, Joaquín Dopazo, director del área de Bioinformática de la Fundación Progreso y Salud (Junta de Andalucía), ha señalado que por sus dimensiones, su alcance y el punto de partida la iniciativa internacional más aplicable a España es el proyecto Genome England (Reino Unido). “La idea de generar una estructura dependiente del Ministerio de Sanidad que se pudiese usar desde los sistemas de salud de cualquier comunidad autónoma y que favoreciese el uso de los datos genómicos y clínicos asociados en la práctica clínica sería un gran paso adelante. En cierto modo el plan de Medicina Personalizada nacional (cuya primera parte es el proyecto IMPaCT) pretende algo parecido”. Además, ha añadido que “para empezar a recortar nuestras diferencias con los países de nuestro entorno y entender desde el Estado que los presupuestos dedicados a I+D no son un gasto sino una inversión rentable a medio-largo plazo. Se puede empezar la transformación de forma adecuada a la capacidad de inversión, no es necesario hacer toda la transformación de golpe, pero no se puede postergar más. Los fondos Europeos de Recuperación pueden ser una buena oportunidad para financiar proyectos en esta dirección”. Por otra parte, subraya, muchas de las recomendaciones del informe no se refieren necesariamente a gastos sino a cómo eliminar barreras administrativas u organizacionales que lastran las posibilidades de digitalización del sistema sanitario.

En este sentido, Pablo Serrano Balazote, director de Planificación del Hospital Universitario 12 de Octubre (Madrid), ha remarcado que “el reto digital está en el acceso en igualdad de todos los ciudadanos y para ello la tecnología de interés público debe estar disponible independiente del nivel económico y educativo, debe hacerse sencilla y fácilmente usable, que le retorne realmente valor y finalmente formar a los ciudadanos”. A su juicio, “la transformación digital del sistema sanitario debe contribuir a su sostenibilidad, facilitar la incorporación de ciudadanos y pacientes y garantizar la equidad”.

Álvaro Rodríguez-Lescure, presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), ha destacado el área 4 del documento, dedicada a la formación, y ha señalado que es necesario que “tanto los profesionales sanitarios como los gestores y actores implicados en el Sistema Nacional de Salud dispongan de los conocimientos adecuados. Por ello, es primordial incorporar a la Estrategia de Salud Digital del Sistema Nacional de Salud un plan de formación que garantice que los profesionales sanitarios, decisores y gestores cuentan con los conocimientos adecuados en el ámbito digital”.

En este sentido, el informe destaca la necesidad de incorporar nuevas competencias transversales dentro de la formación de grado de Medicina y Enfermería sobre genética, consejo genético y ciencia de datos, así como un módulo trasversal para Medicina Personalizada de Precisión y Salud Digital dentro de la Formación Sanitaria Especializada o formación específica de posgrado en Medicina Personalizada de Precisión y Transformación Digital a través de distintos agentes. Rodríguez-Lescure ha terminado su intervención señalando que la actual crisis sanitaria ha puesto de manifiesto la necesidad de reforzar las estructuras de información compartida desde las Administraciones que rompan los silos entre niveles asistenciales y con el ámbito investigador, asegurando la continuidad asistencial y conectando la Historia Clínica Electrónica con otras fuentes de información como herramienta para la investigación y la generación de nuevo conocimiento en el campo de la Medicina Personalizada de Precisión.

Por último, Consuelo Martín de Dios, directora gerente de la Fundación Instituto Roche, ha destacado para concluir que el informe pone de manifiesto “la relevancia de impulsar la innovación tecnológica, pero también de disponer de una infraestructura digital conectada, con una adecuada gobernanza y regulación que garantice la implementación efectiva de la Salud Digital bajo los valores fundamentales de la bioética”. “La transformación digital del sistema es una condición sine qua non para llevar a cabo una verdadera Medicina Personalizada de Precisión. Desde la Fundación Instituto Roche, trabajamos en este empeño desde hace años y lo hacemos desde todas las perspectivas necesarias para alcanzar la medicina del futuro, incluida, sin duda, la salud digital”.