Darias debe cortar cabezas: Sanidad va siempre a rebufo de Ayuso

Carolina Darias tiene un problema serio en el Ministerio que ha heredado de Salvador Illa. Si de verdad pretende romper la inercia generada por su antecesor y mejorar la pésima imagen que arrastra Sanidad tras la nefasta gestión realizada durante toda la pandemia la canaria deberá impulsar cambios de caras en el equipo que no se limiten a meros retoques cosméticos. El socialismo cuenta en sus filas con expertos de reputado prestigio sanitario de los que puede echar mano si prefiere no rodearse de técnicos independientes para asesorarse. Sólo así evitará la nueva ministra improvisaciones innecesarias como las que se están produciendo en torno al plan de vacunación e ir por detrás de los acontecimientos en lugar de adelantarse a ellos, como viene sucediendo hasta ahora en torno a las nuevas cepas del virus y a Barajas, un auténtico coladero de infecciones.

Una de las áreas más señaladas por sus errores en estos meses es Salud Pública, que prácticamente no ha dado ni una. No es preciso incidir ahora en todos los fallos cometidos, porque no habría sitio aquí para enumerarlos. Baste recordar los recientes titubeos en los mensajes sobre las variantes del SARS-CoV-2 detectadas en Reino Unido, Brasil y Sudáfrica, o la parsimonia a la hora de prevenir contagios provocados por la llegada de vuelos procedentes de esos países.

La Comunidad de Madrid ha venido avisando del alto riesgo que suponía Barajas en múltiples ocasiones y el Ministerio ha tenido que ir siempre a rebufo de lo que pedía Isabel Díaz Ayuso. Sucedió cuando estaba Salvador Illa y está ocurriendo de nuevo ahora que Darias se encuentra al frente de Sanidad. Las cuarentenas de viajeros son el último ejemplo.