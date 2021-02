El 20% de los españoles están ya inmunizados frente al covid

La Sociedad Española de Epidemiología (SEE) contempla con cierto optimismo el futuro inmediato de la pandemia en todo el territorio nacional, al observarse la incidencia en tendencia descendente y la vacunación en marcha. Por todo ello, y según las estimaciones de esta sociedad científica, se sitúa el porcentaje de inmunidad frente al covid en torno al 20% del total de la población española, lo que se traduce en un 9,7 millones de persones inmunizadas.

Entre ellos, la SEE incluye los vacunados y los que mantienen anticuerpos por haber pasado la infección. Si bien todavía no está muy claro el tiempo de protección que podrían durar estos anticuerpos, se establece un periodo mínimo de seis meses, que se consideraría no apto para que la persona fuera vacunada durante este tiempo al menos.

El desglose de este valor parte de los 4,7 millones de españoles con anticuerpos estimadas en la última oleada del estudio de seroprevalencia ENE-Covid, desarrollado por el Instituto de Salud Carlos III, de Madrid. A este valor se adiciona el incremento de personas inmunes después del otoño, que alcanzó un 14% (dos millones más), según la SEE, y los más de tres millones a los que se ha administrado al menos la primera dosis de la vacuna, según el Ministerio de Sanidad.