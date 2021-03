El 69% de licitaciones del CNIO en 2018 fue menor a 50.000 euros

La amplia subcontratación de personal que tiene el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) y el inicio relativamente reciente de hacer esto mismo con el personal científico, subcontrataciones que conllevan un coste adicional para el CNIO del 23%, hicieron despertar la voz de alarma. El malestar en la plantilla era evidente: peligraba la renovación de casi un centenar de contratos de los trabajadores que estaban temporales. Esto fue lo que hizo que la actual presidenta del Comité de Empresa del CNIO, otrora investigadora en terapias experimentales, junto a diferentes compañeros de trabajo, decidiera analizar las cuentas para ver de qué modo durante 2018 se podía lograr estabilizar al personal, lo que permitió, por cierto, mantener a casi 40 empleados en la nominativa y no a proyecto, como estaban hasta entonces.

Noticias relacionadas Salud .Dos empleadas informaron al Instituto Carlos III de presuntas irregularidades en el CNIO

Según la reunión telemática que mantuvo la pasada semana la presidenta del Comité de Empresa del CNIO con los empleados para abordar la querella interpuesta a mediados de diciembre por VOX a raíz de las diferentes informaciones publicadas en diversos medios de comunicación, grabación a la que ha tenido acceso este periódico, necesitaban buscar un millón de euros de otras partidas para tratar de destinarla a la masa salarial. Fue en ese momento, viendo de dónde se podía recortar, cuando, analizando documentos a través de la Plataforma de Contratación del sector público, detectaron las presuntas irregularidades denunciadas contra varios cargos del CNIO (no al centro en sí) por el partido de Santiago Abascal ante el juzgado.

Así fue como se encontraron que, según las cuentas anuales de 2017 del CNIO, «en aprovisionamientos teníamos (destinados) nueve millones y en otros gastos de actividad 10,7 millones. Vimos en el desglose compras de bienes destinados a actividad, casi siete millones, y en una partida que se llamaba mantenimiento de edificio e instalaciones había casi 4,6 millones y en servicios generales 3.360.000, que nos dijeron que era para reparaciones» u otros fines, explica en la reunión la presidenta del Comité de Empresa.

«Fue entonces –prosigue– cuando pedimos que se moviesen dos millones de euros de distintas partidas a personal y necesidades científicas». Así se logró estabilizar a 77 empleados (60 personas firman su contrato a 1 de marzo de 2019). «Lo que hicimos fue analizar licitaciones de 2017 y de 2018 (...). En 2018, el 69% de las licitaciones estaba por debajo de 50.000 euros, el 31% por encima. Es decir, la mayoría no pasaba por comisión delegada», afirma en la reunión. No pasaban por comisión delegada por la ley, que se reformuló con posterioridad.

«Al hacer un análisis vimos que muchas de ellas se adjudicaban a las mismas empresas de forma repetitiva. En total, casi nueve millones y de ellos, 3.300.000 euros en las adjudicaciones menores a 50.000 euros».

Dado que las plazas de estabilización incluían todas las categorías, a tenor de los costes de la masa salarial se puede extrapolar, de forma únicamente aproximativa, que un millón de euros servía para regular a 40 trabajadores y 3,3 millones a unas 132 personas.

Analizando aquellas compañías que o bien comparten administrador único o bien tienen mismo domicilio fiscal, como es el caso de ACU cerrajeros con Instalaciones Meyal e Instalaciones Metalworld, el total de las licitaciones (ojo, el licitado, no el ejecutado, que la presidenta del Comité de Empresa ha pedido desde que prácticamente está de presidenta (2017) y «no se me ha dado»), asciende «a 1.626.120 euros» por las 33 adjudicaciones de 2017 y 2018.

Licitaciones

«En total en 2018 se licitaron 18 millones de euros: seis millones fueron a contratas, casi cinco millones a reactivos, 4.700.000 al edificio, 836.000 euros a reparación que incluye también reparación edificio, y en equipos y mantenimiento equipos científicos en total no llega ni a los 800.000 euros».

Esto, lógicamente, no quiere decir que el CNIO, un centro de excelencia investigadora, no gaste más en Ciencia, sino que la partida destinada a renovación y compra de equipos nuevos (383.450 y 347.000 euros) es muy baja, máxime si se compara con el gasto del mantenimiento del edificio: el CNIO destinó 6,4 veces más presupuesto al edificio que a los equipos científicos. Y para muestra, este ejemplo: «Al no tener experiencia –prosigue– analizamos centros análogos al nuestro. Así, el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) licitó, en 2018, 5,5 millones. En edificio: 1.349.000 frente a los 4.7000.000 del CNIO. En cuanto a equipos y software científico la cuantía es mayor: 1.400.000 frente a los casi 800.000 que dedicábamos en el CNIO».

También analizaron el gasto en edificio del CNIO (4.709.510) con el del CNIC (1.349.083), el Centro de Investigación Príncipe Felipe de Valencia (315.000) y el Centro de Regulación Genómica de Barcelona (415.000).

Disminución de costes

La situación si bien ha mejorado notoriamente en lo que a licitaciones se refiere. La presidenta del Comité de Empresa analizó las registradas entre 2009 y 2019 y tras ver que «en los primeros años no se volcaban todas las licitaciones, a partir de 2013, que tuvimos un ERE y entramos en un plan de viabilidad, sí». Durante este periodo se puede observar cómo hubo «un incremento» tanto en la cuantía como en el volumen de licitaciones «teniendo un pico en 2018. Así pasamos de 27 licitaciones en 2015, 47 en 2016, 93 en 2017 a 160 en 2018. Ahora estamos empezando a doblegar la curva y en 2019 bajamos a 14.300.000 euros en licitaciones incluido el contrato marco de reactivos que tiene un valor de 4,9 millones».

En cuanto a la parte del licitaciones del edificio, de 2017 a 2018 se aumentó el gasto en 1.456.150 euros, mientras que de 2018 a 2019 disminuyó el gasto en licitaciones del edificio en 3.767.140 euros. «El hecho de doblegar la curva de gasto en mantenimiento del edificio ha permitido que un millón de euros ha ido a contratación de muchos de nosotros», recordó a sus compañeros.

Tras abordar diferentes temas durante la reunión, la presidenta del Comité de Empresa explica que en 2016 sale una licitación de material electrotécnico por valor de 700.000 euros, y en 2018 la misma por 950.000. Se le adjudicó a Lujisa. En total, 1.650.000 euros. En las mismas fechas otras dos; en 2016 300.000 euros en material mecánica y en 2018 otros 450.000 euros también en material mecánico a Redondo y García. Pues bien, en el total de licitaciones el total son 2,4 millones en cuatro licitaciones y estando en el PDC se me presenta una licitación para suministro de material hidráulico y climatización por 900.000 euros. Presento estas cuatro licitaciones porque entiendo que había piezas suficientes para cubrir material hidráulico y de climatización y no entendía que fuera necesario sacar otra licitación y bueno se me dijo por parte del director gerente que eran necesarias. Finalmente se aprobó una licitación por 450.000 euros por seis meses. Pues bien mi sorpresa fue que en la licitación aparecía placa de suelo radiante, plato de ducha, bombas de piscina, estufa de pellets. Al ver esto me sentí estafada y lo puse en conocimiento del Comité y de Dirección y Gerencia y se procedió al desistimiento de esta licitación que no ha vuelto a salir.

Admitida a trámite

Vox depositó el pasado 3 de febrero los 6.000 euros de fianza que le pedía el juez para admitir a trámite la querella. El escrito de fianza fue enviado al día siguiente. Prevaricación, tráfico de influencias, fraude, exacciones ilegales en la contratación pública y malversación son los presuntos delitos por los que VOX interpuso el pasado 17 diciembre una querella no contra el CNIO, sino contra Juan Arroyo Muñoz, director gerente, José Ramón Martínez Méndez, exdirector de Personal y de financiero, y José Antonio Galindo, quien sigue desempeñando funciones técnicas en el citado departamento del CNIO. La querella tiene su origen en la adjudicación repetitiva de licitaciones por valor de 49.000 euros durante el ejercicio 2018 a las mismas empresas y algunas de ellas interconectadas entre sí. Es decir, siempre por debajo de 50.000 euros, límite del contrato menor que establecía el derogado Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público en el caso de contratos de obras.