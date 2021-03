La Covid-19 compromete la eliminación de la hepatitis C

La pandemia ha tenido un fuerte impacto en los esfuerzos para eliminar la hepatitis C (VHC) a nivel mundial, incluido España. Tan solo un año de retraso por Covid-19, en comparación con un año normal, derivaría en un incremento de 44.800 casos de carcinoma hepatocelular (CHC) a nivel mundial y 72.300 muertes relacionadas con el hígado, según un artículo de Sarah Blach.

España estaba en camino de eliminar el VHC, pero la pandemia de Covid-19 ha obstaculizado los esfuerzos por mantener la cascada de atención para el VHC y muchos programas de microeliminación. Sin embargo, la Covid-19 golpeó fuertemente al país, algo que continúa hoy, y ha provocado, entre otras cosas, que exista un descenso en las pruebas de VHC, la atención, los programas de reducción de daños y los programas de microeliminación.

Para cuantificar este impacto, la doctora María Buti, quien ha publicado una carta al editor en el «Journal of Hepatoly» sobre el tema, analizó una cohorte de 15.859 pacientes comparando dos escenarios: el no Covid, donde todos los pacientes serían diagnosticados y tratados en el primer año, 2020; y el Covid, donde habría un retraso de 18 meses desde principios de 2020 hasta finales de junio de 2021, con vistas a la disponibilidad de vacunas prevista para mediados de 2021.

Los datos

En la simulación se utilizaron datos clínicos de pacientes con VHC tratados con antivirales de acción directa en España. Los resultados de ambos escenarios para 2030 muestran un retraso de 18 meses en el diagnóstico y el tratamiento del VHC debido a la pandemia de Covid-19 en una cohorte de 15.859 pacientes aumentaría el número de muertes relacionadas con el hígado, el CHC y la cirrosis descompensada relacionada con el VHC en 117, 73 y 118 casos, respectivamente.

En términos económicos esto se traduciría en un millón de euros por cirrosis descompensada y un aumento de 1,3 millones de euros por el CHC. Además, un elevado número de pacientes, 14 (34 frente a 48), necesitarían un trasplante de hígado debido a la cirrosis descompensada o CHC. El coste asociado al trasplante de hígado aumentaría en 2,5 millones de euros (5,8 frente a 8,3) para la cohorte total durante este período.

«El exceso de morbilidad y mortalidad debido a este retraso requerirá el refuerzo de los programas de detección, en particular en las poblaciones vulnerables y en aquellas con un acceso más difícil a los médicos de atención primaria. Esto será posible, principalmente, mediante la aplicación de la guía de EASL para la hepatitis C», asegura la experta en la carta. «En resumen, la eliminación de la hepatitis C debe seguir siendo un objetivo político y una prioridad de nuestro sistema de salud para alcanzar los objetivos de la OMS para 2030.

La implementación de acciones como la telemedicina, los servicios de entrega a domicilio de medicamentos o el cribado del VHC cuando se realizan las pruebas de Covid, algunas de las cuales ya están en marcha en algunos centros, podrían minimizar el impacto de la pandemia de Covid en los pacientes con la enfermedad y la eliminación del VHC», concluye Buti.