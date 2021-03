Sanidad sólo sabe aplicar soluciones medievales para frenar la pandemia

Aunque Carolina Darias ha dado ya muestras sobradas de que puede ser mejor ministra que su antecesor, Salvador Illa, el Ministerio de Sanidad sigue cometiendo error tras error en la gestión de la pandemia. Uno que era típico del catalán y que no ha corregido la canaria es el empecinamiento en las medidas extremas para combatir la expansión del virus. Más de un año después de que el SARS-CoV-2 empezara a causar estragos en España, el Gobierno sigue apostando por soluciones medievales que no sólo no han mostrado más eficacia que otras menos restrictivas en la lucha contra la Covid-19, sino que, además, destrozan la economía. Es el caso de los cierres perimetrales de autonomías o las restricciones a la movilidad por decreto o de facto mediante toques de queda o sucedáneos.

La Semana Santa dará otra oportunidad de sufrir una política cuyos réditos resultan más que cuestionables, a pesar de que Sanidad no irá tan lejos como hubiera deseado por el clamor autonómico. ¿Han tenido mucha menos incidencia de casos las comunidades que optaron por el cierre de la hostelería, frente a las que han optado por dejarla abierta con restricciones de aforo? ¿Mejora mucho la situación epidemiológica de una región el cierre de bares y tiendas a las 8 de la tarde en vez de a las 10 de la noche? Resulta más que dudoso, a la vista de los datos que el propio Ministerio de Sanidad ofrece a diario sobre la evolución de la pandemia. La falta de soluciones imaginativas contra el virus va a tener un coste aún no cuantificado en la salud mental de la población y ha empezado a provocar también otra pandemia detrás de la que ahora nos azota: la económica. Los cierres van a dejar miles de damnificados.