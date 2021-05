La vacuna india funciona frente a la nueva variante

El drástico aumento de nuevos contagios en Maharashtra (India), donde se ha detectado la propagación de doce ramas evolutivas de la nueva variante, ha despertado la preocupación entre los expertos. A la espera de que los investigadores de Reino Unido concluyan su estudio para poder saber si la variante india, B. 1.617, será o no catalogada como «preocupante», investigadores de la India, liderados por el Dr. Pragya D. Yadav, del Indian Council of Medical Research-National Institute of Virology, han analizado cómo se comportan las vacunas de virus inactivados frente a este «nuevo enemigo». Y los resultados son prometedores.

Noticias relacionadas Salud .India: de exportador de vacunas a aplazar la segunda dosis

«Hemos investigado la eficacia de neutralización de sueros convalecientes (en 17 casos) y los sueros (de 28 personas) recolectados de individuos vacunados con BBV152 (Covaxin, el suero indio) contra las variantes B1 (D614G) y B.1.617». «Las muestras de la B.1.617 se obtuvo a partir de muestras clínicas obtenidas de casos asintomáticos y sintomáticos. Los casos sintomáticos del estudio tenían una infección leve del tracto respiratorio superior que incluía fiebre baja, tos y dolor de garganta. Ninguno de ellos desarrolló la enfermedad grave», se detalla en el estudio.

La eficacia de neutralización frente a la B.1.617 se comparó con la cepa prototipo B1 (D614G) y se usaron sueros de 28 individuos vacunados con Covaxin, recolectados en el ensayo clínico de fase II.

La capacidad de neutralización del virus de la B.1.617 con los anticuerpos en sueros de pacientes infectados recuperados, o de pacientes vacunados con Covaxin es muy parecida a la capacidad de esos sueros de neutralizar al virus de la cepa de SARS-CoV-2 de referencia, asevera el estudio. Ahora bien, muchas de las mutaciones dentro de la región de unión al receptor ACE2 pueden alterar las propiedades del virus que conducen a mejorar la infectividad, la transmisibilidad o escapar de la inmunidad (en el caso de la variante india esto parece improbable). Por ello, «se necesitan más estudios para comprender la mejora en la infectividad del virus o su transmisibilidad e infectividad de esta cepa india. En este estudio se detectó una caída en la neutralización con la B.1.617. Sin embargo, la merma se limitó a una caída a la mitad, entre la cepa de referencia en comparación con la B.1.617 (una caída del poder neutralizante de 300 a 150 aproximadamente). Lo cual sigue siendo un poder de neutralización alto. Se han observado resultados similares con sueros de vacunados BNT162b2, la vacuna de Pfizer-Biontech, capaces de neutralizar de forma efectiva las variantes B.1.1.7 (la inglesa) y P.1 (la brasileña); sin embargo, la capacidad de neutralización de estos sueros frente a la B.1.351 (la sudafricana) fue más reducida, pero todavía robusta».

«Al ser un estudio preprint falta la revisión por pares, pero dada la urgencia, los resultados muestran evidencias sólidas de que las vacunas de virus inactivados como la india o la china funcionan frente a la nueva variante. En Europa no hay ninguna vacuna así, pero son de las más rápidas de hacer. Obtienen resultados muy buenos de anticuerpos y algo de respuesta celular. Pero en principio son peores en cuanto a eficacia frente a Covid grave. En todo caso, en principio todo apunta a que las vacunas que tenemos en la UE neutralizarán esta variante», explica Estanislao Nistal, profesor de Microbiología de la Universidad CEU San Pablo.