Sin vacunas en Japón ante los Juegos

El ritmo tan lento de vacunación de Japón sorprende teniendo en cuenta que los Juegos Olímpicos están a la vuelta de la esquina y de que se trata de una potencia mundial. Comenzó a inocular el 17 de febrero, prácticamente dos meses después de que lo hiciera España (27 de diciembre). Y hasta el viernes, el país únicamente había vacunado con una dosis al 6% de la población, un porcentaje que baja hasta el 2,4% en el caso de la pauta completa.

El motivo de este ritmo desacelerado es porque Japón ha tardado más en aprobar las vacunas. Así, mientras el 31 de diciembre la Organización Mundial de la Salud (OMS) aprobó la de Pfizer/BioNTech, las autoridades niponas no lo hicieron hasta el 14 de febrero. De hecho, hasta la pasada semana el país únicamente inoculaba con la de Pfizer/BioNTech. Con el fin de dar un impulso a la vacunación masiva, Japón ha autorizado también el uso de dos sueros más: la de Moderna y la de AstraZeneca para mayores de 18 años, y el pasado lunes Japón abrió dos centros masivos de vacunación en Tokio y Osaka para que sanitarios militares inoculasen las poblaciones vulnerables a un ritmo de 15.000 mayores al día.

El primer ministro Yohishide Suga ha asegurado que van a acelerar la vacunación con el fin de llegar a un millón de inoculaciones diarias, lo que permitiría vacunar a todos los mayores de 65 años (unos 36 millones) para finales de julio. Sin embargo, una encuesta en 1.741 municipios realizada por el gobierno japonés halló que en torno al 15% cree que no será posible cumplir el plazo debido, entre otras cosas, a la escasez de sanitarios. Y en caso de lograrlo, lo cierto es que Japón, un país con 126,3 millones de ciudadanos, únicamente habría inoculado para entonces al 28,5% de su población con las dos dosis. Un porcentaje que contrasta con los objetivos marcados por la Comisión Europea, que confía en vacunar al 70% de los adultos para julio.

Esta realidad explica la oposición a la celebración de los Juegos Olímpicos que impera en el país: más del 80% de los japoneses está en contra, según un sondeo publicado el pasado 17 de mayo por el diario «Asahi Shimbun».

JJ OO en estado de emergencia

En concreto, este sondeo realizado después de que el país ampliara el estado de alarma pone de manifiesto que el 43% de los consultados quiere que se cancelen los juegos y el 40% que se pospongan otra vez. De hecho, la oposición a su celebración va en aumento. Así, mientras ahora únicamente el 14% de los encuestados quieren que los JJ OO se celebren este verano tal y como está previsto, en una encuesta realiza un mes antes, los partidarios ascendían al 28%.

La situación no está controlada, de ahí que el citado periódico publicase el pasado 26 de mayo un editorial cuyo título lo dice todo: «Primer Ministro Suga cancele los Juegos Olímpicos este verano». No hay garantía de que los contagios se controlen en los próximos días. De hecho, la aparición de nuevas variantes de Covid-19 ha hecho que la situación sea aún más alarmante, recuerdan, y aseguran que pese a que no habrá asistentes (los medios de prensa por ejemplo no podrán salir de su hotel), eso no evitará las reuniones masivas de la ciudadanía. La situación es tal que Estados Unidos recomendó ese mismo día a su población no viajar a Japón, incluso aunque se tengan la pauta completa de vacunación contra el SARS-CoV-2.