«En ASCO presentamos 21 nuevos medicamentos contra el cáncer»

-¿De verdad estamos preparados para hablar de la cura del cáncer?

-Sí, la curación del cáncer es una conversación compleja, pero dado que es el objetivo final de la comunidad del cáncer, es una conversación importante. La ambición de AstraZeneca es proporcionar una cura para el cáncer en todas sus formas. Existe una verdadera razón para la esperanza con los extraordinarios avances en la atención y el tratamiento oncológico durante las últimas décadas que han cambiado radicalmente los resultados y la calidad de vida, especialmente para los pacientes diagnosticados en estadios tempranos, donde las tasas de supervivencia son más altas. Sabemos que la cura no es la realidad hoy en día en muchas etapas del cáncer, que sigue siendo una de las principales causas de muerte y existen importantes desafíos para acercar a más pacientes a la cura, que incluyen el avance de la Ciencia y, garantizar el acceso equitativo a una atención de calidad, así como aumentar las pruebas de detección y el acceso a biomarcadores. pruebas y diagnóstico precoz en el sistema de salud.

-¿Qué rol juega la inmunoterapia en ello?

-Es un avance científico que ha revolucionado el tratamiento del cáncer y tenido un impacto profundo en la supervivencia. AstraZeneca invierte en el uso de enfoques de inmuno-oncología (IO) que brindan supervivencia a largo plazo para más pacientes en todos los tipos de tumores. Nuestra estrategia es mejorar los resultados del cáncer tratándolos lo antes posible, con el objetivo de ofrecer terapias que cambien su vida y aumenten potencialmente el llegar a curar. Más de dos tercios de nuestros ensayos de fase III en IO se encuentran en etapas iniciales, más que cualquier otra empresa. Además, el potencial para expandir los beneficios de la IO a muchos más pacientes dependerá de próximas combinaciones. Continuamos probando en nuestro portfolio en una variedad de entornos de cáncer que incluyen inmunoterapia con otras inmunoterapias, con quimioterapia, con radioterapia y con moléculas dirigidas para conseguir el beneficio a largo plazo.

-ASCO comienza mañana. ¿En qué patologías presentarán resúmenes?

-Presentamos datos de 21 nuevos medicamentos aprobados o potenciales que muestran nuestra determinación inquebrantable de revolucionar la atención del cáncer y fortalecer nuestro portafolio, líder en tumores de pulmón y mama, así como en Hematología. Los tipos de tumores adicionales incluyen melanoma, cáncer gástrico, cáncer de endometrio y múltiples tumores dirigidos a HER2.

-Precisamente se estrenan en Hematología. ¿Qué significa «aterrizar» en este área?

-Nuestro trabajo en Hematología es un ejemplo en el que estamos ampliando los límites de la Ciencia para redefinir la atención del paciente con cáncer. Este año, presentaremos estudios que ayudan a cumplir nuestra visión y consolidan nuestra confianza en el área como una opción de tratamiento segura, tolerable y eficaz para todo tipo de pacientes con leucemia linfocítica crónica.

-El cáncer de pulmón ha experimentado grandes avances. ¿Cómo han contribuido a esto?

-AstraZeneca está redefiniendo la atención del paciente con cáncer de pulmón, trabajando para acercarles a la curación a través de la detección y el tratamiento en etapa temprana, al tiempo que amplía los límites científicos para mejorar los resultados en entornos resistentes y avanzados. Varios de nuestros productos han desafiado y reemplazado los estándares de tratamiento en entornos de cáncer de pulmón en etapa temprana y tardía en todo el mundo. También estamos avanzando en la próxima ola de innovaciones con muchas más moléculas prometedoras en nuestra cartera. Existe una necesidad clara en este tumor por ser la principal causa de muerte por cáncer, que afecta a más de dos millones de personas cada año, y es un área en la que hemos estado trabajando para impulsar un cambio significativo durante muchos años.

-La Covid-19 ha pasado como una apisonadora sobre el resto de enfermedades. ¿Cómo ha influido en la inversión en la investigación en cáncer?

-A pesar de los desafíos de la pandemia, AstraZeneca no se ha frenado y pudo continuar entregando medicamentos a pacientes en todo el mundo y progresando en la investigación en todo nuestro portfolio y moléculas en desarrollo. Lo que más preocupa a la comunidad del cáncer es el impacto a largo plazo de millones de personas que no acuden a las pruebas de detección precoz debido a la pandemia, lo que significa un retraso en el diagnóstico y para algunos, indirectamente, un aumento de las muertes por cáncer. Además, casi el 80% de los que reciben activamente tratamiento retrasaron algún aspecto de su atención médica en este tiempo. Lo más importante ahora es que la gente vuelva a las pruebas de detección precoz y a sus tratamientos. Esperar ya no es una opción. Las personas deben reanudarlos y ponerse al día con las pruebas de detección del cáncer. Puede que sea una nueva normalidad, pero es el mismo cáncer.

Es por eso que lanzamos el programa “New Normal, Same Cancer” el otoño pasado. Estamos orgullosos del impacto que hemos tenido con esta campaña, lanzada en más de 60 países, con más de 1.400 millones de impresiones, así como con el apoyo de innumerables asociaciones de pacientes y entidades gubernamentales. La pandemia amenaza con aniquilar el increíble progreso logrado en Oncología en las últimas décadas debido al retraso en las pruebas de detección y en diagnóstico. Tendremos que trabajar muy duro juntos, como comunidad, para volver a donde estábamos antes de la pandemia.