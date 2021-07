Sociedad

Con la ventaja que da el tiempo, analizar la pandemia se convierte en una ardua tarea a la que se han enfrentado Miguel Ángel Martínez-González (M. A. M.), epidemiólogo y especialista en Medicina preventiva y Salud Pública, y su hermano Julio (J. M.), especialista de Medicina Interna. Ambos analizan en su libro «La sanidad en llamas» (Editorial Planeta) los injustificados errores que han dado forma a la tormenta perfecta que ha prendido fuego a nuestras vidas.

-¿España ha sido uno de los peores países en gestionar la pandemia?

-M. A. M.: Sí, sin duda que sí, y no se trata de una opinión personal, sino que por desgracia así lo acreditan muchas fuentes internacionales. Cuando una chispa cae en un gran bosque, si la apagas a tiempo puedes controlar la situación, pero en esta pandemia España no solo no apagó el fuego, sino que le echó más leña e incluso le puso un ventilador para esparcirlo.

-¿Cuáles son los errores más graves que se han cometido?

-M. A. M.: El error más sangrante fue el de autorizar concentraciones inmensas en Madrid y en otras ciudades el 8-M, así como la celebración de eventos deportivos y políticos cuando ya había recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) por escrito de evitar espacios de supertransmisión en aquellos días.

-El argumento es que a todos les pilló por sorpresa...

-J. M.: Pero esa excusa no vale, porque bastaba con saber leer para haber hecho las cosas un poco mejor. No vale invocar el mal de muchos como escudo de la propia negligencia o de la incoherencia, ya que el propio Ministerio de Sanidad tenía documentos en su página web en los que se explicaba cómo había que actuar, pero ni siquiera ellos los pusieron en práctica, por lo que funcionó el «haz lo que yo diga, pero no lo que yo haga...» y así, con tanta descoordinación, era muy difícil concienciar a los ciudadanos.

-¿Ya hemos apagado el fuego o los rescoldos durarán mucho tiempo?

-M. A. M.: No podemos decir que se ha apagado el incendio hasta que tengamos más del 70% de la población inmunizada y no hay que olvidar que las vacunas tampoco son infalibles al 100%. Yo me atrevería a decir que hasta la primavera de 2022 no apagaremos el fuego. Y eso siempre y cuando se siga al buen ritmo de vacunación actual, porque durante los primeros meses era desesperadamente lento y eso ha costado muchas vidas.

-El verano pasado creímos que habíamos vencido al virus, y dados los últimos datos, parece que volvemos a tropezar con la misma piedra...

-J. M.: Vamos a pagar muy caro volver a caer en ese error y resulta imperdonable. Mientras no lleguemos al 70% de la población vacunada, cualquier apertura en verano es una imprudencia.

M. A. M.: En Salud Pública siempre damos prioridad al principio de precaución, pero el Gobierno se equivocó al vender una idea triunfalista el verano pasado diciendo que se había superado el virus y a la vista está que no hemos aprendido nada después de aquel error.

-Pero tenemos a nuestro favor el avance de la vacunación...

-M. A. M.: Sí, la vacuna es el mejor extintor para este incendio, pero es importante que vaya rápido porque cuanto más tiempo circule el virus más opciones tendrá de generar nuevas alteraciones que suelen ser más contagiosas y peligrosas, porque pueden ir haciéndose resistentes a las vacunas y todo el esfuerzo logrado hasta el momento se irá al traste.

-Las ideas antivacunas tampoco ayudan...

-J. M.: Son el enemigo más peligroso y eso está costando vidas. Ahora vemos fallecer a gente que ha rechazado ponerse la vacuna.