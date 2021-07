Sanidad reacciona y aprueba los test siete meses después de pedirlo Madrid

Sociedad

España se encuentra a las puertas de regresar al «top ten» de países con mayor número de contagios de todo el planeta y se ha convertido otra vez en el farolillo rojo de Europa en infecciones durante esta gran ola veraniega. El gran culpable de que esto ocurra y de que el turismo y la economía se vayan de nuevo al traste es el Ministerio de Sanidad, un departamento absolutamente incompetente, como ha quedado demostrado durante toda la pandemia.

Recuerden que el estallido de contagios que vuelve a llenar de pacientes los hospitales se ha producido después de que Darias y su equipo desoyeran a Europa y avalaran el fin de la obligatoriedad de las mascarillas al aire libre, basándose para ello en criterios políticos en lugar de epidemiológicos. Recuerden también que mientras las autonomías aprobaban una desescalada insólita, como si el virus ya no existiera, la ministra y sus compañeros de viaje se lavaban las manos amparándose en lo que denominan «cogobernanza», eufemismo que no encubre más que un burdo intento de esparcir responsabilidades para no asumir en solitario la carga electoral de las medidas restrictivas y de los desatinos cometidos. 17 meses después de su estallido, España carece aún de una ley de pandemias y de una agencia de salud pública, y las decisiones para contener las variantes han sido tardías e ineficaces. El último dislate será la aprobación de los test sin receta en farmacias siete meses después de que Madrid lo reclamara y de que Simón los denostara. El retraso y la incongruencia de Sanidad con estos test retratan lo que ha sido su gestión: un despropósito.