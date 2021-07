El Gobierno no aprende de sus errores y el virus le deja en evidencia

El Gobierno no aprende. Hace un año, Pedro Sánchez anunció a los cuatro vientos que España había vencido al virus y salía más fuerte, y a las pocas semanas la segunda ola de la pandemia comenzó a causar estragos, desencadenando un desgarrador escenario conocido ya por todos. No contento con su error, el Ejecutivo ha vuelto a incurrir en él repitiendo los mensajes triunfalistas este verano.

Al calor del avance de la vacunación, dio vía libre a otra desescalada sin freno y primó sus intereses políticos sobre los epidemiológicos para poner fin a la obligatoriedad en el uso de la mascarilla en exteriores. Como era natural, la falsa idea de que lo peor había pasado cundió entre jóvenes y no tan jóvenes, generándose una tormenta perfecta que ahora nos azota: España es el principal foco de contagios de toda la Unión Europea; los países afean nuestra precipitación y nos ponen como ejemplo de lo que no se debe hacer; los contagios se disparan y centenares de personas ingresan de nuevo en unos hospitales que no han sido suficientemente reforzados pese a todo lo vivido hasta ahora. En medio de toda esta vorágine, Carolina Darias se pone de perfil; su portavoz científico, Fernando Simón, desaparece y el Ministerio se escuda en la cogobernanza para hacer lo que ha hecho durante toda la pandemia: nada. España se ha precipitado, no ha medido bien el impacto de la variante Delta y ha dejado a los jóvenes a los pies de los caballos. Llama la atención que siendo tan urgentes las vacunas para completar cuanto antes la inmunidad de rebaño, Sanidad siga en su empeño de hostigar a AstraZeneca, pero eso dará pie a otra historia.