Vacunar incluso al PP y a Vox

Pedro Sánchez nos ha aclarado esta semana que a la hora de vacunar no ha discriminado a nadie por razón de voto. No es broma, lo ha dicho. O sea que nuestro jefe de Gobierno está convencido de que también los del PP tienen derecho a la vacuna, e incluso los votantes de VOX, por mucho que VOX y sus militantes sean presuntamente fascistas, según los líderes del PSOE, razón por la que en realidad no merecerían ser vacunados. No merecerían, pero es tal la bondad de nuestro gran timonel que ha permitido que todo el mundo se vacune, incluso aquellos que no son socialistas ni podemitas ni separatas. Gracias a Sánchez y a su ministra Darias, hasta los empresarios, hasta los católicos, hasta los militantes de los partidos de derechas contrarios al aborto y la eutanasia, se pueden vacunar. No nos habíamos dado cuenta. Cuánta humanidad habita en la Moncloa.