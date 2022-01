Un estudio español define el tiempo que se tarda en estar protegido tras la vacunación

¿Cuánto tiempo tarda en generarse la respuesta inmunológica desde que se completa la pauta vacunación? Esa fue la pregunta que se hicieron los investigadores Rafael Correa Rocha y Marjorie Pion, del Laboratorio de Inmuno-regulación del Hospital Gregorio Marañón, de Madrid. Y con el fin de darle respuesta han coordinado un estudio con los sueros de Pfizer/Biontech y Moderna.

Y lo que han visto es que la cifra varía de una a otra: el nivel máximo de protección con la vacuna de Pfizer/BioNTech no se alcanza hasta siete días después de recibir la segunda dosis, tal y como refleja el trabajo de campo realizado por Sergio Gil y Diego Carbonell, del Laboratorio de Inmuno-regulación del centro madrileño.

En el caso de la vacuna de Moderna el nivel de respuesta celular generado es superior al producido por la de Pfizer, pero el máximo nivel de protección no se alcanza hasta 14 días después de completar la pauta de vacunación. Este trabajo se ha publicado en la revista “Frontiers Immunology” firmado por estos cuatro investigadores del Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Gregorio Marañón.

El trabajo, realizado con la colaboración de los Servicios de Microbiología y de Salud Laboral del Marañón, y el apoyo del Dr. Jordi Ochando del Instituto de Salud Carlos III, se estudió la respuesta inmunológica a la vacuna en voluntarios del propio hospital midiendo la respuesta celular a tres, siete y catorce días después de la vacunación.

“Aún desconocemos cual es el valor de respuesta celular a partir del cual un individuo vacunado está completamente protegido de la infección. Pero estos resultados nos empujan a concienciar a la población sobre el hecho de que haber recibido sólo la primera dosis de estas vacunas probablemente no sea suficiente para conferir protección, y que incluso habiendo recibido la segunda dosis existe una ventana de 1-2 semanas donde el nivel de protección todavía no ha alcanzado su máximo”, explica Correa Rocha. Por ello, continúa, “hay que seguir extremando las precauciones, sobre todo en las personas recién vacunadas o que no han completado la pauta completa. Además, no hay que olvidar que estas vacunas disminuyen drásticamente el riesgo de padecer la enfermedad y de desarrollar síntomas graves, salvando muchas vidas. Sin embargo, no garantizan al 100% que no podamos infectarnos y transmitir el virus a otras personas no vacunadas o con mayor riesgo, por lo que la mascarilla y las precauciones habituales siguen siendo la medida más efectiva para evitar la propagación de la enfermedad”.