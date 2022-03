Luz Sanz: «La entrega a domicilio acabará con nuestro modelo»

¿Tienen las farmacias que hacer algo más de lo que han hecho hasta ahora en la pandemia? ¿Están desaprovechadas?

Las farmacias han estado desaprovechadas funcionalmente durante la pandemia, ya que podrían haber participado más activamente en los cribados poblacionales con test de Covid-19 desde que empezaron a comercializarse los kits rápidos. Otras formas de aportación de valor al Sistema Nacional de Salud serían el establecimiento de unas guías de actuación en patologías leves que permitan la dispensación sin receta de algunos medicamentos de primera línea, así como, la dispensación desde farmacias de medicamentos DH y algunos hospitalarios.

¿Podría hacerse desde las boticas un seguimiento no solo terapéutico sino también en salud?

Las farmacias hacen habitualmente seguimiento farmacoterapéutico a sus pacientes y podrían aumentar estos servicios a control de adherencia al tratamiento y seguimiento de tratamientos o medidas preventivas que permitan conservar o aumentar la salud de los usuarios.

Es la única candidatura que no sale de la anterior Junta del COFM. ¿Cree que esto le puede perjudicar o todo lo contrario?

Por una parte, me beneficia porque no he participado de la nefasta gestión que ha realizado la Junta en los últimos años. Por otra, me perjudica porque no tengo la misma información ni cuento con tantos medios como las otras tres.

Se muestra a favor del modelo actual de farmacia, sin embargo, este modelo se ve “amenazado” por el llamado “delivery”. ¿Qué opina de este fenómeno y como se posiciona ante él?

El modelo actual en España es uno de los mejores porque se centra más en los intereses de los pacientes que en los meramente comerciales. El “delivery” puede romper este modelo porque permitiría competir a las farmacias en diferentes condiciones lo que redundaría en que las pequeñas y en sitios poco poblados tenderían a desaparecer y esas son las más valoradas por la población y las que mayor función asistencial y social brindan. La entrega en domicilio de cualquier tratamiento por cualquier agente acabará con nuestro modelo, incluso, de sociedad, favoreciendo el aislamiento de las personas y el establecimiento de grandes corporaciones sin capacidad de trato humano ni de personalización más allá de los tratamientos informáticos que proporcionan los big data

¿Qué piensa de la atención farmacéutica domiciliaria?

Creo que poco a poco irá tomando más relevancia y tendrá que llevarse desde una perspectiva de colaboración de distintas profesiones sanitarias, pero desde la Atención Primaria, que tiene características muy distintas a la hospitalaria.

La digitalización de la oficina de farmacia es aún una tarea pendiente. ¿Qué retos se plantean en este sentido?

No tan pendiente, la mayoría de nuestras relaciones con la Administración ya están digitalizadas, pero nuestros negocios posiblemente podrán beneficiarse mucho de los Fondos Next Generation y del PRTR para una mayor eficiencia en la gestión. Por otra parte, las TICs favorecerán la comunicación con los usuarios permitiendo una mayor personalización y ampliación de servicios de control de la salud. Los dispositivos inteligentes pueden servir para monitorizar parámetros de salud que podrán tener un seguimiento desde las farmacias y facilitar una gama de servicios cada vez más completa y ampliada en el ámbito de la salud.