El Dr. Juvenal Urbino, uno de los dos apasionados protagonistas de «El amor en los tiempos del cólera» que pretenden a Fermina Daza, no sólo es un médico vocacional y visionario que se ocupa durante toda su vida de atender a sus pacientes sino que tiene un sentido trascendental de la existencia que lo impulsa a promover con entusiasmo iniciativas sociales que mejoran la calidad de vida de todos sus conciudadanos y a liderar cambios en los tratamientos médicos y sanitarios que siguen siendo válidos mucho tiempo después. Estos atributos definen, también, al Dr. Gabriel Serrano, que no es un personaje literario salido de la imaginación prodigiosa de su paisano y Premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, sino un médico apasionado por todos los proyectos quiméricos que emprende y que no tienen otro propósito que calmar sus insaciables ansias de cuidar a los demás, de mejorar la salud de la población y procurar la felicidad de la gente.

El destino del doctor Serrano –como ocurre en las mejores obras de Shakespeare– estaba escrito desde antes de nacer, pues tenía el mandato divino de continuar con el legado familiar de una historia ligada a la Medicina. Sólo hay que saber que su abuelo paterno ya fue farmacéutico en Colombia a principios del siglo XX, que su padre ejerció como cirujano, obstetra-ginecólogo y médico de familia durante más de 40 años en EE UU, y que varios de sus tíos y tías, hermanos y hermanas tuvieron o mantienen vínculos con la Sanidad. Así pues, el Dr. Serrano no ha hecho otra cosa en la vida que seguir felizmente el trazo vital y profesional que sus antecesores habían soñado y dispuesto para él.

De su padre, Gabriel Serrano recibió una comprensión holística de la Medicina, y aprendió que la atención de los pacientes debía estar regida por un trato respetuoso y profesional, además de esa cercanía que lo caracteriza.

Tras varias décadas innovando en el cuidado de la piel, investigando nuevos tratamientos y apostando por la I+D+i, el laboratorio valenciano inició su expansión por el territorio español con la apertura de su nueva tienda Sesderma y clínica dermatológica en la calle Velázquez de Madrid. Casi 200 metros cuadrados que incluyen tres salas de tratamiento y la tienda de productos Sesderma.

Próximamente, como parte del proceso de expansión internacional de la marca Dr. Serrano y la labor médica y de investigación que desarrollan, se inaugurará también una clínica y tienda Sesderma en uno de los centros comerciales más prestigiosos de Dubai. Este salto adelante tiene un significado extraordinario, pues refleja la ambición y la búsqueda de la excelencia que caracterizan el carácter de este pionero en tantas cosas, que ahora va a tratar de encontrar el nuevo El Dorado en este enclave financiero y de oportunidades para los visionarios sin miedo a nada como él.

Tratamientos innovadores

Primero fue la Clínica Médica y Dermatológica Dr. Gabriel Serrano, situada en el centro de Valencia, que cumplió recientemente 45 años convertida en un centro de referencia al servicio de la salud, la belleza y el bienestar, donde la medicina y la innovación se combinan entre sí. Fundada por el doctor. Gabriel Serrano en el año 1976, a día de hoy se ha convertido en uno de los centros líderes en Dermatología, Medicina Estética y Cirugía Plástica de toda España, con tratamientos efectivos y la aparatología más avanzada.

El Dr. Serrano ha impulsado también un nuevo servicio de Ginecoestética, convirtiéndose en uno de los pioneros en España en tratar este tipo de disfunciones. Este centro médico ha incluido, dentro de su abanico de servicios, los tratamientos más innovadores en Ginecoestética para regenerar la zona pélvica femenina y de cirugía íntima.

Los tratamientos regenerativos son mínimamente invasivos y permiten recuperar el aspecto físico y funcional de vagina, vulva y suelo pélvico. Entre éstos se incluyen el láser fraccionado, muy eficaz para estimular las mucosas vaginales; la radiofrecuencia íntima; la infiltración de ácido hialurónico; el relleno de labios mayores; la mesoterapia; la carboxiterapia íntima y la electroestimulación del suelo pélvico, entre otros.