«Hay que escuchar a los pacientes y dedicarles el tiempo que se merecen»

El decano de Medicina del CEU es especialista en Alergología, reconocido como «Académico Correspondiente» por parte de la Real Academia Nacional de Medicina de España y desde julio de 2020 miembro de la Comisión Permanente de la Conferencia de Decanos de Facultades de Medicina de España. Sabe por tanto perfectamente la necesitad urgente de un cambio en el SNS.

Han transcurrido ya más de dos años desde que estalló la covid. ¿Qué dos lecciones deberíamos haber aprendido?

El SNS está formado por excelentes profesionales que han demostrado sus competencias durante estos años de lucha contra un virus desconocido, el SARS-CoV-2, responsable de una pandemia de dimensiones trágicas por el número de infectados y fallecidos. Por tanto es relevante cuidar a los cuidadores. Una de las lecciones es la importancia de tener un liderazgo científico, técnico y profesional, que aúne esfuerzos y estrategias globales. El planeta está siendo agredido por nuestros comportamientos: deforestación, calentamiento global, contaminación de mares y ríos, efecto invernadero, etc. O nos tomamos muy en serio la salud del planeta o la humanidad estará abocada a sufrir nuevas pandemias.

En cuanto al futuro, ante una población cada vez más envejecida y con más comorbilidades, ¿no se debería crear una figura de acompañamiento para evitar errores?

Desde luego necesitamos realizar un cambio de paradigma en la atención sanitaria. Sin olvidarnos de los diagnósticos y tratamientos acertados, será esencial potenciar la educación sanitaria y la prevención. Un ejemplo concreto: siendo imprescindibles las unidades coronarias para salvar vidas ante los infartos agudos de miocardio, siempre será más saludable evitar el consumo de tabaco, realizar ejercicio físico moderado adecuado a la edad, seguir una dieta mediterránea y disminuir el estrés continuado.

¿La telemedicina o la atención al paciente en remoto han venido para quedarse?

Telemedicina significa literalmente «curar a distancia» y quizás la definición de la Organización Mundial de la Salud sea la más acertada: «El suministro de servicios de atención sanitaria, en los que la distancia constituye un factor crítico, por profesionales que apelan a las tecnologías de la información y de la comunicación con objeto de intercambiar datos para hacer diagnósticos, preconizar tratamientos y prevenir enfermedades y accidentes, así como para la formación permanente de los profesionales de atención de salud y en actividades de investigación y evaluación, con el fin de mejorar la salud de las personas y de las comunidades en que viven». Sin duda, la telemedicina, que ya se utilizaba en las Fuerzas Armadas desde hace décadas, ha llegado para quedarse.

¿Se corre el riesgo de deshumanizar más la relación médico-paciente con estas herramientas?

Ha llegado no solo la telemedicina, también las ciencias ómicas (genómica, transcriptómica, proteómica o metabolómica), el estudio del microbioma, el diagnóstico molecular, la inteligencia artificial, el big data, el machine learning, la bioinformática, la cirugía robótica... Todos estos avances nos acercan a la Medicina de precisión, pero no debemos perder la perspectiva. Debemos atender enfermos, no solo curar enfermedades. En las facultades estamos potenciando la ética y la comunicación como herramientas esenciales de los futuros profesionales sanitarios. Siempre insisto que hay que mirar a los ojos a los pacientes, escucharlos con atención, dedicarles el tiempo que se merecen y presentarnos adecuadamente. Son actos humanos sencillos vigentes desde nuestro «padre» científico Hipócrates de Cos (450 a. de C.).

¿El impacto de las nuevas tecnologías en la calidad asistencial sale siempre positivo si se pone en una balanza?

Es importante diferenciar eficacia, efectividad y eficiencia de la afectividad. Cada vez más hablamos de Medicina basada en evidencia científica, pero deberíamos no olvidar la Medicina basada en la afectividad. La relación entre el paciente y el profesional sanitario es un encuentro entre una persona con dolor, miedo, incertidumbre y otra persona que ha de intentar curar, y cuando no sea posible aliviar, consolar o al menos acompañar. Se trata de potenciar la ciencia sin olvidar el humanismo.

¿Cada vez tienen más o menos estudiantes de Medicina?

En España hay más de 40 facultades de Medicina y varias nuevas anunciadas para los próximos cursos. Desde la Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Medicina advertimos desde hace años de que no existe relevo entre el profesorado por cuestiones de edad y acreditación docente. También se manifiesta en el sentido de que más que médicos en la actualidad se necesitan más especialistas en determinadas especialidades: Pediatría o Anestesiología, por citar dos casos concretos. Sería muy importante disponer de un Registro de especialistas para poder planificar adecuadamente las convocatorias MIR cada año. Otro problema distinto es el de la fuga de talento. Cada vez se reciben más ofertas para nuestros graduados de diversos países de Europa (Francia, Reino Unido, Países Nórdicos,…) y próximamente de los Estados Unidos.

En el caso de la eutanasia, en España el 50% de los pacientes no recibe cuidados paliativos. ¿Qué opinión tiene al respecto?

Desde el Comité de Profesionalismo del Colegio de Médicos de Madrid nos manifestamos en el sentido de la importancia de potenciar los cuidados paliativos a todos los niveles: extrahospitalarios e intrahospitalarios. Existe una Sociedad Científica de Cuidados Paliativos muy potente en España que indica en sus estudios que es relevante potenciar los recursos humanos necesarios en esta importante área de asistencia dado que hay un amplio margen de mejora en la atención en la fase final de la vida. También en las facultades de Medicina debemos incluir en nuestros planes de estudio el conocimiento suficiente en esta área asistencial.