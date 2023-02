Los abogados de Liberum se han convertido en una auténtica pesadilla para la ministra Darias. No sólo han llevado al Parlamento Europeo su procedimiento contra el mantenimiento de las mascarillas en el transporte en España, sino que han logrado que el Gobierno retire el día siete esa imposición, siete meses después que en la mayor parte de Europa, tras requerir la Audiencia Nacional al Ministerio que aportara el día ocho, como tarde, los informes científicos que avalan la persistencia de la obligatoriedad del barbijo en trenes, autobuses y aviones.

En los vuelos de British a España nadie lleva mascarilla ni en el aeropuerto ni al embarcar, pero al entrar en el espacio aéreo español advierte el comandante: «A partir de este momento tienen ustedes la obligación de ponerse mascarillas hasta aterrizar en Madrid, pues así lo exige el Gobierno de España». La gente escucha el mensaje no sin asombro. Suena ridículo. Al final Darias ha tenido que rectificar, pues no tiene informe científico alguno que mostrar. Por eso Liberum pide ahora a la Audiencia Nacional medidas cautelares para que ni tan siquiera se espere al día séptimo. No les falta razón. ¿Por qué el siete de febrero, y no desde hoy o anteayer?