Aerofobia tras ver un accidente de avión: "Es muy frecuente que ahora aumente el miedo a volar"

Son días convulsos para quienes tienen miedo a volar. Pocas horas después del accidente aéreo entre un avión comercial de American Eagle (filial regional de American Airlines) y un helicóptero militar, en Washington (Estados Unidos), las consultas sobre este temor, llamado aerofobia, han aumentado en internet.

Esto tiene una explicación. A pesar de que la probabilidad de morir en un accidente de avión es de 1 entre 20 millones, cuando acontecen este tipo de tragedias las personas que ya padecen aerofobia pueden "sentirse justificadas en sus temores". Lo sabe bien Alfonso de Bertodano, psicólogo, piloto (comandante de Boeing 787) y director desde hace 15 años del principal curso español para superar el miedo a volar.

Más de una vez, el experto en aerofobia ha contado cómo tras darse a conocer accidentes aéreos como el de Washington, sus redes sociales se llenan de mensajes preguntándole qué sucede. Durante un vuelo a Singapur que se hizo muy viral por sus turbulencias, Bertodano afirmó haber recibido más de 300 mensajes por Instagram. "Muchos lo que quieren es entender que no va a volver a pasar para no tener ellos miedo a volar; para gestionar su fobia", señaló.

Y si eres de esas personas que tienen miedo a volar, no te preocupes, no estás sola: un tercio de la población mundial sufre estos pensamientos intrusivos, que pueden ser muy paralizantes y afectar gravemente a la calidad de vida. Ansiedad, estrés, dificultades para respirar o incluso desmayos son algunos de los síntomas de las personas que le tienen pánico a los accidentes aéreos.

Por todo ello, este tipo de episodios pueden generar un gran malestar. Lo bueno es que, más allá de la estadística que avala la seguridad de los aviones, existen estrategias efectivas y consejos prácticos para vencer la aerofobia, y en este artículo te mostraremos varios de ellos.

Qué es la aerofobia y cómo superar el miedo a volar

El miedo a volar es más común de lo que se cree y al menos dos de cada cinco personas experimentan estrés o ansiedad en los aviones Dreamstime

La aerofobia es el término utilizado para definir al miedo intenso a volar. Se trata de un trastorno de ansiedad muy estudiado por la psicología y la psiquiatría, basado en un miedo obsesivo a la muerte que se manifiesta a través del accidente aéreo. Sus síntomas pueden variar desde un malestar leve hasta un pánico extremo que impide a las personas montar en un avión o, incluso, el simple acto de pensar en un viaje aéreo.

Las causas de la aerofobia son diversas. Desde experiencias pasadas negativas, como turbulencias severas o incidentes durante vuelos, hasta el miedo a lo desconocido, la falta de control y la influencia de noticias dramáticas y exageradamente sensacionalistas en los medios de comunicación. Los síntomas, tanto físicos como psicológicos, abarcan desde sudoración, palpitaciones y temblores hasta pensamientos de fatalidad y sensación de pánico. En los casos más extremos se reportan desmayos, vómitos o ataques de ansiedad.

Según apunta la psicóloga valenciana Ana Isabel Fernández Álvarez, para abordar este temor, la solución o el tratamiento convencional suele incluir la Terapia Cognitivo Conductual (TCC), la terapia de exposición y técnicas de relajación y mindfulness. También en ciertas situaciones se pueden prescribir medicamentos sedantes o ansiolíticos.

El consejo de un piloto de avión experto

La perspectiva de un profesional que ha dedicado su vida a volar y a ayudar a otros a superar este miedo aporta un enfoque práctico y único. Alfonso de Bertodano, piloto con más de 35 años de carrera y formación en psicología especializada en fobias, recomienda seguir estos consejos para aliviar la ansiedad asociada con los vuelos, especialmente en aquellos momentos previos donde la anticipación puede ser abrumadora.

1. Despejar la mente y hacer ejercicio

Uno de los consejos más importantes que ofrece Alfonso de Bertodano es la necesidad de despejar la mente antes de un vuelo. Según el experto, los días previos al viaje son críticos porque es cuando la anticipación y la ansiedad suelen intensificarse. En este sentido, tener a mano distracciones que ayuden a desviar la atención de los pensamientos negativos es fundamental.

El concepto clave para despejar la mente es el ejercicio físico, ya que reduce los niveles de cortisol, la hormona del estrés. Este enfoque contribuye tanto a la reducción de la ansiedad a través de la distracción, como a mantener un estado físico más saludable.

Sea para volar, en concreto, o para mejorar nuestra salud mental, en general; el deporte siempre será nuestro mejor aliado ya que actúa como un regulador natural del estrés, disminuyendo la respuesta física a situaciones que pueden ser percibidas como amenazantes. De la misma manera, además de realizar ejercicio, es buen consejo preparar bien el viaje. ¡Eso sí! En todas aquellas situaciones que estén en nuestra mano, no aquellas que no podemos controlar. Lo que nos lleva al siguiente punto.

2. No mires la previsión del tiempo

Otro aspecto clave en la preparación para un vuelo, según Bertodano, es evitar la obsesión con la meteorología. Un error común entre las personas con miedo a volar es preocuparse en exceso por las condiciones climáticas, ya que ven en ellas una fuente potencial de peligros.

No hay que mirar el tiempo, las aerolíneas tienen mucha más y mejor información sobre la meteorología y las condiciones de vuelo que las que podamos conseguir por cuenta propia. No te preocupes, los profesionales de la aviación no van a despegar si existe el más mínimo riesgo.

Y es que se debe subrayar la importancia de confiar en los profesionales que están al mando del avión y en los procedimientos de seguridad establecidos. Los pilotos están entrenados para manejar cualquier contingencia y para tomar decisiones basadas en un análisis exhaustivo de las condiciones de vuelo. Dejar estas preocupaciones en manos de los expertos permite al pasajero enfocarse en mantener la calma y disfrutar del viaje.

3. Auriculares y tu música favorita

El tercer consejo que Bertodano ofrece es llevar auriculares, mejor aún si son con supresión de ruido. Para muchas personas con miedo a volar, los ruidos de un avión, como el sonido de los motores o cualquier pequeño crujido, pueden desencadenar o aumentar la ansiedad.

Utilizar auriculares que bloqueen estos ruidos es una estrategia sencilla, pero muy efectiva para crear un ambiente más tranquilo y evitar el miedo al vuelo. Además, Bertodano recomienda escuchar una playlist o lista de reproducción en castellano, con canciones que generen buenos recuerdos o que sean relajantes.

Este enfoque busca cambiar el foco de atención, permitiendo que la persona se concentre en algo positivo y personal en lugar de los posibles desencadenantes de ansiedad. La música tiene un efecto calmante y puede ser una herramienta poderosa para crear una atmósfera de tranquilidad y control. En la misma línea se presenta la lectura, puede ser tu novela favorita o simplemente la revista que nos ofrecen en el avión, cualquier estímulo ajeno al vuelo será positivo.

Consejo extra: no bebas alcohol

Es una leyenda urbana, pero muy practicada por las personas con ansiedad antes de volar: tomar unas copas antes de embarcar. Mala idea si lo que quieres conseguir es estar más relajado. El alcohol deshidrata, un efecto que se agrava con el ambiente seco de la cabina de vuelo.

Además, la presión atmosférica en vuelo es menor a la que soportamos en «tierra firme», por lo que los efectos más perjudiciales del alcohol se vuelven más intensos: desde dolor estomacal hasta problemas de comportamiento. Esto, junto con una terapia o cursos para perder el miedo hacen que muchos pacientes logren disfrutar de viajar en avión.

La clave pasa por la preparación mental e incluso física; por la confianza en los profesionales que garantizan la seguridad del vuelo; y crear un entorno lo más cómodo y relajante posible durante el viaje. Consejos prácticos para superar el trámite del vuelo y disfrutar de todo un mundo por descubrir.