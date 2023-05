Ahora abscesos cerebrales infantiles

Primero fue la aparición de extrañas hepatitis infantiles, después la viruela del mono, el virus sincitial respiratorio, una epidemia de herpes, la sarna y ahora los abscesos cerebrales infantiles, patología muy rara de la que se ha producido un brote en EE UU, según informa en LA RAZÓN Marta de Andrés.

Ya he subrayado alguna vez que parece mentira que siendo la ciencia cada vez más avanzada, de unos meses a esta parte no paran de resurgir enfermedades teóricamente controladas, así como otras inimaginables. Al mismo tiempo, los médicos especializados en Cardiología y Oncología están asustados ante el repunte de patologías asociadas. Nos alimentamos teóricamente mejor que nunca, tenemos más medicamentos, vacunas infalibles, descubrimientos científicos extraordinarios, pero siguen apareciendo extraños brotes de dolencias inexplicables, con más muertes no aclaradas que nunca.

Alguien debería explicar qué está pasando, pero la respuesta es ninguna. Tampoco parece que nadie esté investigando nada y, además, en los medios apenas si nos hacemos eco de lo que sucede.

Los abscesos cerebrales detectados en niños de entre 10 y 13 años en EE UU son bolsas de infección llenas de pus que se extienden al cerebro, causadas por la bacteria streptococcus intermedius que todos tenemos en nariz y boca, donde el sistema inmunológico la mantiene bajo control. El problema es que cuando llega al cerebro o la sangre puede causar convulsiones, trastornos visuales, en el habla o el equilibrio. De 2015 a 2021 la cantidad de casos de abscesos cerebrales se mantuvo en números muy bajos, pero en 2022 se produjo un espectacular aumento. Hay teorías para explicar este hecho, pero ninguna definitiva. Como en todos los demás casos de enfermedades antes citadas.