Estados Unidos informa de misteriosos casos de infecciones cerebrales graves en niños

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) están investigando un grupo de abscesos cerebrales raros y graves en niños en Las Vegas, Nevada y sus alrededores, y los médicos de otras partes del país dicen que también pueden estar viendo un aumento en los casos, informa CNN Health. En 2022, la cantidad de abscesos cerebrales en niños se triplicó en Nevada, pasando de un promedio de cuatro a cinco por año a 18. “En mis 20 años de experiencia, nunca había visto algo así”, señaló Taryn Bragg, profesora asociada de la Universidad de Utah que trató los casos.

Esta neurocirujana pediátricia fue la primera en observar el patrón y alertar a los funcionarios locales de salud pública. “Después de marzo de 2022, hubo un gran aumento” en los abscesos cerebrales “y las similitudes en cuanto a la presentación de los casos fueron sorprendentes”, explicó.

En casi todos los casos, los niños tenían síntomas como dolor de oído o sinusitis, con dolor de cabeza y fiebre, pero en aproximadamente una semana, dijo Bragg, se hacía evidente que algo más grave estaba pasando. Después de una presentación sobre los casos de Nevada en la Conferencia del Servicio de Inteligencia Epidémica el pasado jueves, médicos de otras partes del país dijeron que están viendo aumentos similares en los abscesos cerebrales en los niños.

“Estamos impresionados por la cantidad de casos que estamos viendo en este momento”, afirmó Sunil Sood, especialista en enfermedades infecciosas pediátricas de Northwell Health, un sistema de salud en Nueva York. Estima que están viendo al menos el doble de lo habitual, aunque no han hecho un recuento formal. Instó a los CDC a continuar investigando y trabajando para vigilar si este cuadro clínico se está viendo de forma inusualmente elevada en otras partes de Estados Unidos

Los abscesos cerebrales son bolsas de infección llenas de pus que se extienden al cerebro. Pueden causar convulsiones, trastornos visuales o cambios en la visión, el habla, la coordinación o el equilibrio. Los primeros síntomas son dolores de cabeza y fiebre que va y viene. Los abscesos a menudo requieren varias cirugías para tratarse, y los niños pueden pasar semanas o incluso meses en el hospital recuperándose después de tener uno. Este cuadro clínico no es, por sí mismo, una condición reportable, lo que significa que los médicos no están obligados a alertar a los departamentos de salud pública cuando tienen estos casos.

Niños mayores sanos

En el grupo del condado de Clark, aproximadamente las tres cuartas partes de los casos fueron niños, y la mayoría tenía alrededor de 12 años. Según señaló Jessica Penney, la oficial del Servicio de Inteligencia Epidémica de los CDC, asignada al Distrito de Salud del Sur de Nevada en la citada conferencia, mientras trataban de averiguar qué estaba impulsando el aumento, observaron una serie de factores (viajes, antecedentes de infección por covid, salud subyacente, cualquier actividad o exposición común) y no encontraron nada que relacionara los casos entre si.

Alrededor de un tercio de los abscesos cerebrales en el grupo del condado de Clark fueron causados ​​por un tipo de bacteria llamada Streptococcus intermedius que, normalmente, permanece inofensiva en la nariz y la boca, donde nuestro sistema inmunológico la mantiene bajo control. Pero cuando llega a lugares en los que no debería estar, como la sangre o el cerebro, puede causar problemas. Eso puede suceder después de, por ejemplo, una extracción de una pieza dental o cuando alguien tiene una condición de salud subyacente que debilita su inmunidad, como la diabetes. Sin embargo, ese no fue el caso de los niños en el grupo del condado de Clark. "Estos son niños sanos. Sin antecedentes médicos significativos que los hiciera más propensos... no había inmunosupresión conocida ni nada por el estilo”, destacó Bragg. Algunos de los niños que trató necesitaron múltiples cirugías cerebrales y de cabeza y cuello para eliminar sus infecciones.

Posible relación con la pandemia de covid

Después, decidieron mirar hacia atrás en el tiempo, buscando casos de abscesos cerebrales en niños menores de 18 años hasta 2015. "Eso nos ayudó a tener una mejor idea de lo que podría estar contribuyendo", dijo Penney en una entrevista con CNN Health. De 2015 a 2020 la cantidad de casos de abscesos cerebrales en el condado de Clark se mantuvo bastante estable, alrededor de 4 por año. En 2020, la cantidad de abscesos cerebrales en niños disminuyó, probablemente debido a medidas como el distanciamiento social, el cierre de escuelas y el uso de mascarillas, medidas que frenan la propagación de todo tipo de infecciones respiratorias, no solo de la covid. En 2021, cuando comenzaron a levantarse las restricciones, la cantidad de estos eventos volvió a los niveles normales y luego, en 2022, hubo un gran aumento.

Esta circunstancia se puede explicar por la llamada "teoría de la deuda inmunitaria", que parte de la hipótesis de que las medidas no farmacológicas para prevenir contagios de SARS-CoV-2 pudieron mermar el desarrollo de defensas contra otros patógenos. Algunos piensan que durante los años de la pandemia, debido a que los niños no estuvieron expuestos a la cantidad de virus y bacterias que normalmente podrían encontrar, sus sistemas inmunológicos fueron menos capaces de combatir las infecciones.

Un caso muy reciente que, finalmente, se ha explicado por esta teoría fue el de las hepatitis infantiles de origen desconocido, de las que se reportaron alrededor de 1.000 casos y murieron 22 menores en todo el mundo. Tres estudios publicados en la revista Nature el mes pasado presentaron la explicación más plausible del brote, y es que la enfermedad estaba relacionada con las coinfecciones de múltiples virus comunes, en particular con una cepa del virus adenoasociado tipo 2 (AAV2). Los adenovirus son patógenos muy comunes en la infancia que suelen provocar infecciones como resfriados o gripe. El trabajo asoció los adenovirus de forma muy significativa a los casos graves en el Reino Unido y en Estados Unidos. Los investigadores señalaron que los niños que habían vuelto a la escuela tras el fin de los confinamientos por la covid eran más susceptibles a estas infecciones graves provocadas por patógenos comunes.