La amabilidad

La palabra amabilidad viene del latín amabilitas y significa «cualidad de poder inspirar o merecer amor». Sus componentes léxicos son: amor y able (que puede), más el sufijo dad (cualidad). Es decir, que según el diccionario una persona amable es alguien que se siente digno de ser amado. Sin embargo, es extrañísimo que alguien que se siente digno de algo tan primordial no sea también capaz de amar. Es un vínculo inseparable. Los neuróticos conscientes sabemos muy bien lo terrible que es el sentimiento contrario; sentimiento que se convierte en enfermedad desde muy temprana edad. ¿Quién no ha visto bebés a menudo exacerbados y con cara matadora? No olvido nunca al hijo de una amiga que, sin saber aún hablar, cuando le decías algo cariñoso contestaba furioso ¡no! Esa criatura ya herida, acabó de adulto en prisión por delitos de violencia.

Es una pregunta que siempre me hago y que quizá tiene respuesta, ¿hay niños que nacen con lesiones neurológicas que les abocan a una falta de amabilidad? Parece que sí. Hay ejemplos ya demostrados. ¿Y qué me dicen de los psicópatas? Realmente esto es terrible porque abre un mundo de interrogaciones profundas a nivel social y penal. Lo que también por fortuna está demostrado es que el cerebro tiene una plasticidad gigante por lo que cuando lo moldeamos en sentido amable va modificando sus órdenes de actuación. Es asombroso ver cómo las terapias y la conciencia hacen que una persona, con mucho esfuerzo sin duda, pueda transformarse. Somos seres tribales que necesitamos de los demás, por lo que ser amable es una fortaleza inmensa que nos protege de los golpes de la vida; una actitud hondamente elaborada que implica autocontrol, seguridad en sí mismo, aprecio por los diferentes y conciencia de grupo. Saber que a veces una simple sonrisa desmonta la mirada más agresiva del que te mira resulta maravilloso. Pero esa sonrisa ha de ser sincera, surgir como un reflejo de la delicadeza; de una práctica insistente de ponerse en el lugar del otro.