El mensaje de Ana María Lajusticia sobre los suplementos alimenticios

Según un estudio de la Fundación MAPFRE y la Academia Española de Nutrición y Dietética, hasta el 75% de los españoles consume algún suplemento alimenticio, la mayoría de ellos sin prescripción médica. Con el auge de internet y las redes sociales su divulgación es un hecho de lo más cotidiano, por lo que no debemos excedernos en su consumo. Ana María Lajusticia ha sido la constatación en primera persona de la importancia de una buena alimentación junto con una correcta suplementación.

El suplemento que no recomienda Lajusticia

La bioquímica españolaque dedicó su vida a la investigación de los nutrientes necesarios para el cuidado y la conservación de la salud dejó un mensaje muy importante sobre uno de los suplementos que no debemos consumir por diferentes motivos. Lajusticia adoptó una postura negativa ante el consumo de los suplementos de calcio.

Pese a ser uno de los suplementos más vendidos en el mundo, no recomienda su uso, pues, uno de sus argumentos principales es que "la mayoría de las personas ya consumen suficiente calcio a través de la dieta diaria". Los vegetales de hoja verde, los alimentos fortificados y sobre todo, los productos lácteos proporcionan una cantidad más que suficiente de este mineral para la mayoría de las personas.

Ella nunca ha vendido ningún suplemento con este tipo de componente, pues, "no hace falta añadir más en forma de suplemento". Advierte que el exceso de calcio puede no solo almacenarse en los huesos, sino también en los tejidos blandos como las arterias y los riñones. Una de sus declaraciones más polémicas afirmaba que "con el calcio podía haber vendido muchísimos suplementos, pero no me lo permitían ni mis conocimientos, ni mi conciencia"

El exceso de calcio conlleva a la calcificación, el proceso en el cual el calcio se acumula en el tejido corporal, haciendo que dicho tejido se endurezca. Esto puede provocar problemas como arteriosclerosis y cálculos renales. Además, apunta que la calcificación de las arterias puede limitar la circulación, afectando a funciones vitales como la memoria y el funcionamiento cognitivo.

El exceso de calcio puede aumentar el riesgo de cáncer de próstata y enfermedades del corazón, además puede provocar problemas como náuseas, estreñimiento, arritmias cardíacas y complicaciones renales. Los límites máximos recomendados para el consumo diario de calcio varían según la edad, desde 1.000 mg para bebés hasta 3.000 mg para adolescentes embarazadas.

¿Cuándo se recomienda tomar calcio?

Según National Institutes of Health el calcio se encuentra en muchos alimentos como los lácteos, algunos enlatados como las sardinas y el salmón con espinas, ciertas verduras como la col rizada, brócoli y repollo chino y algunos zumos de frutas y cereales.

Las personas que puede que necesiten suplementación de calcio se encuentran entre niños y adolescentes, o adultos de más de 50 años que se encuentran en situación de pobreza. Según este instituto, estas son las cantidades de calcio que se recomiendan por edades: