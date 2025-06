Mel Robbins, experta en crecimiento personal: “Tu rutina de la mañana puede cambiar tu vida entera”

Que si no soy persona hasta el café, que si necesito tres alarmas para despertarme, que si las mañanas no son lo mío... Son frases que se escuchan a diario. Sin embargo, la ciencia demuestra que una buena rutina matinal no solo mejora el foco y la motivación, sino que puede transformar por completo el bienestar físico y emocional.

Así lo afirma Mel Robbins, experta en desarrollo personal y autora de bestsellers, en un reciente episodio de su podcast: "Tu rutina de la mañana es el sistema que puede cambiar tu vida entera". Y para lograrlo, propone seis pasos concretos que tienen respaldo científico y que cualquiera puede integrar, incluso quienes se consideran "poco madrugadores".

El poder de una rutina matinal bien diseñada

Mel Robbins comparte que ella misma no es una persona matutina por naturaleza. Sin embargo, tras investigar profundamente el tema, ha creado un ritual de mañana que no solo la ayuda a vencer la resistencia al despertar, sino que también maximiza su energía y claridad mental durante el día.

Según la experta, entender lo que ocurre en el cuerpo al despertar -cuando los niveles de cortisol están más altos y el cuerpo está en proceso de ajuste fisiológico- es clave para diseñar una rutina eficaz. Y añade: "El momento de la mañana es el único que nos regala una pizarra en blanco. Podemos aprovecharlo para tomar el control de nuestro día, antes de que las urgencias y las distracciones nos invadan".

Los 6 pasos avalados por la ciencia para una mañana imbatible

Según Mel Robbins, estos son los hábitos imprescindibles que deberías incluir en tu rutina matinal:

1. Levántate con el método 5-4-3-2-1

Contar hacia atrás de cinco a uno y levantarte en ese instante evita la típica parálisis de quedarse pensando en la cama. Según Robbins, este pequeño gesto activa la toma de decisiones y refuerza el autocontrol.

2. Tiende la cama

Un gesto sencillo que, según un estudio de Bond University, influye positivamente en la percepción de orden, disciplina y autocuidado, sentando una base psicológica para el resto del día.

3. Da un ‘high five’ a tu reflejo en el espejo

Aunque suene curioso, este hábito, que Mel explora en profundidad en su libro The High 5 Habit, tiene base en la neurociencia: el refuerzo positivo frente al espejo activa redes neuronales relacionadas con la autoconfianza.

4. Hidrátate antes de tomar café

Beber agua al despertar ayuda a regular la presión arterial y el metabolismo, y evita que la cafeína afecte negativamente al sistema nervioso, como explicó en el podcast la doctora Amy Shah, experta en medicina integrativa.

5. Sal a la calle y toma luz natural

La luz natural por la mañana regula el ritmo circadiano, mejora el estado de ánimo y optimiza la producción de melatonina por la noche, según investigaciones de Harvard Medical School.

6. Camina 10 minutos

Un paseo corto sin distracciones ayuda a reducir la ansiedad, mejora la capacidad cognitiva y activa el cuerpo de manera suave pero eficaz. La clave, según Robbins, es hacerlo sin mirar el móvil para permitir que el cerebro se beneficie del flujo visual y auditivo del entorno.

La clave: crear un sistema que puedas mantener

Más allá de estos seis pasos, Mel Robbins subraya que lo importante es crear una rutina que puedas sostener en el tiempo: "No se trata de perfección, sino de consistencia. Cuando tienes un sistema que te hace sentir bien al empezar el día, puedes construir cualquier otra mejora sobre esa base", afirma.

Así que si estás buscando una manera de ganar foco, motivación y bienestar desde primera hora, puede que esta sea la señal que estabas esperando para revisar tu rutina de mañana. Y como dice la propia Robbins: "No importa si hoy crees que no eres una persona matutina. Con estos pasos, puedes enseñarle a tu cuerpo y a tu mente a serlo".