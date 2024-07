Controlar los picos de glucosa, un reto para la longevidad

En el manual de los buenos hábitos de alimentación, seguramente hemos escuchado cientos de consejos sobre lo que deberíamos consumir y lo que no como primera ingesta del día. «Cuando te levantes por las mañana, no comas frutas, no tomes café, no pidas un croissant», sugerencias a que a veces nos significan una exageración. Sin embargo, el trasfondo de todo esto, no es que no comamos absolutamente nada, sino que evitemos los «picos de glucosa» que se dan al consumir una cantidad de azúcar después de las horas de ayuno que hemos hecho durante toda la noche al dormir.

Los picos de glucosa son aumentos rápidos de azúcar en sangre tras la ingesta de comida, principalmente alimentos ricos en azúcares y carbohidratos refinados. Los picos suelen ir seguidos de descensos bruscos. Gestionar los picos de glucosa en sangre se ha vuelto crucial para mantener un buen estado de salud, ayudar al organismo a envejecer de manera saludable y evitar riesgos para el bienestar.

Para combatir estos «golpes» de subida y bajada de azúcar afectan de manera directa a la salud. Longevitas Labs,el primer laboratorio 100% español especializado en la prevención del envejecimiento, ha presentado su más reciente producto: R-Glucose, una solución natural para el control de los picos de glucosa y de peso.

En los últimos años, se ha visto un preocupante aumento en las enfermedades metabólicas como la obesidad, la diabetes tipo II o el síndrome metabólico. Estos problemas de salud están estrechamente relacionados con malos hábitos de vida, como el sedentarismo y una mala alimentación rica en azúcares, carbohidratos refinados y grasas de mala calidad.

R-Glucose incorpora la patente Reducose®, que ayuda a limitar la absorción de glucosa en el intestino, evitando los peligrosos picos de azúcar en sangre después de las comidas. Además, este suplemento tiene propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, gracias a componentes como la canela y la naringenina, que protegen las células contra el daño oxidativo.

Según el Dr. Ángel Durántez, director técnico de Longevitas Labs y experto en medicina de la gestión de la edad, «en pacientes sanos o con prediabetes, los picos de glucosa tras las comidas son el factor que más contribuye a empeorar su control glucémico». R-Glucose no solo estabiliza los niveles de glucosa en sangre, sino que también contribuye a la prevención de complicaciones y al control del peso.

El doctor, recuerda que el control de la glucosa en sangre no es solo una estrategia para mejorar la salud metabólica, sino también una medida crucial para la pérdida de peso. Asimismo, destaca que mantener niveles estables de glucosa ayuda a regular el apetito y el almacenamiento de energía en el cuerpo con la integración de una dieta equilibrada, ejercicio regular, y un buen descanso. Si además de todo esto, tenemos las posibilidades de incluir en nuestros hábitos suplementos como R-Glucose, mejoraremos significativamente nuestra calidad de vida en salud y bienestar.