Según un estudio, la cúrcuma ayuda a combatir la artritis

Un estudio ha puesto de manifiesto la relación entre las comidas rápidas y la salud, centrándose en la influencia de especias como la cúrcuma. Mientras algunos consideran que esta especia ofrece beneficios para la salud, otros cuestionan su eficacia y seguridad.

El estudio publicado en el año 2008 por la "National Library of Medicine" destaca la cocina india, conocida por su amplio uso de verduras, legumbres y especias, incluyendo la cúrcuma. En España, se comercializan algunos medicamentos que contienen extracto de cúrcuma, atribuyendo propiedades beneficiosas a un componente llamado curcumina. Según este estudio, la curcumina actúa como un potente antiinflamatorio contra diversas enfermedades crónicas, desde enfermedades neurodegenerativas hasta neoplásicas.

No obstante, este entusiasmo se ve empañado por un informe de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) del año 2022. Según el informe, los estudios sobre los beneficios de la curcumina no son concluyentes. La Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) hasta ahora no ha reconocido las propiedades atribuidas a la cúrcuma, y el Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido recomendaciones cautelosas. Según estas recomendaciones, los menores de 18 años, mujeres embarazadas y lactantes deben evitar consumir complementos que contengan curcumina.

Esta controversia plantea preguntas importantes sobre la seguridad y eficacia de la cúrcuma y sus derivados en la alimentación. Mientras algunos abogan por sus posibles beneficios para la salud, otros piden precaución y un análisis más profundo antes de considerarla como un componente seguro y beneficioso en las comidas rápidas y los suplementos alimenticios.