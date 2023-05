El cáncer de tiroides aumenta en España: ¿sabrías detectar sus síntomas?

El cáncer de tiroides aumenta. En las últimas décadas, se ha producido un incremento en los casos. Sobre todo en las mujeres. En ellas, "el cáncer de tiroides es tres veces más común y se diagnostica normalmente entre los 40 y los 60 años, aunque puede aparecer a cualquier edad y en ambos sexos", afirma el Dr. Carles Zafón, coordinador del Área de Tiroides de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN).

El número de casos previstos en nuestro país es de alrededor de 5.000 nuevos diagnósticos de cáncer de tiroides al año, según la Agencia Internacional para el estudio del cáncer, dependiente de la Organización Mundial de la Salud. Las causas del incremento en los casos del cáncer de tiroides pueden obedecer a que "se descubren más casos de manera casual, ya que en la actualidad se realizan más pruebas de imagen, sobre todo ecografías", según el especialista.

Para afrontar esta situación, la SEEN recomienda conocer qué es la glándula tiroidea, cuál es el tipo de tumor más común de los que la afecta, sus factores de riesgos (y si son evitables), cuales son sus síntomas y su tasa de supervivencia. Especialmente, ponen el acento en el carcinoma papilar, que representa el 80% de los casos de cáncer de tiroides y es la quinta enfermedad oncológica más frecuente en las mujeres a nivel mundial.

Zafón incide en la importancia del diagnóstico precoz: "Cuanto antes se diagnostique, antes puede ser tratado. El tamaño del tumor en el cáncer de tiroides es un factor pronóstico de gran relevancia, por lo que cuánto más reducido es su tamaño en el momento del diagnóstico, más probabilidades de curación existen".

Síntomas del cáncer de tiroides

Como todos los tumores malignos, el cáncer de tiroides comienza cuando las células empiezan a crecer de forma descontrolada. En este caso, se origina en la glándula tiroides. La glándula tiroides es una glándula en forma de mariposa que se encuentra en la parte anterior del cuello y en la base de éste, debajo de la nuez de Adán. Su función es producir hormonas que ayudan a regular el metabolismo, la frecuencia cardiaca, la tensión o la temperatura corporal.

Las causas del cáncer de tiroides no están claras. Se sabe que comienza cuando las células en la tiroides desarrollan cambios en su ADN. Estas variaciones, que los médicos llaman mutaciones, les indican a las células que crezcan y se multipliquen rápidamente, formando un tumor. Este puede crecer hasta invadir tejidos cercanos y puede propagarse (hacer metástasis) hacia los ganglios linfáticos del cuello. A veces, pueden propagarse más allá del cuello hacia los pulmones, los huesos y otras partes del cuerpo.

"Normalmente no hay síntomas asociados y raramente dan molestias", especifica el doctor Zafón. Por ello, es posible que el cáncer de tiroides no cause ningún síntoma al principio. Sin embargo, a medida que avanza, puede ocasionar signos como los siguientes:

Un bulto o nódulo en el cuello, que a veces crece rápidamente y se puede sentir al tacto

Hinchazón en el cuello (en los ganglios linfáticos) y sensación de que los cuellos ajustados de las prendas de ropa aprietan demasiado

Dolor en el cuello y en la garganta, especialmente en la parte anterior de éste que en ocasiones puede ir hasta las orejas

Ronquera u otros cambios en la voz que no desaparecen

Dificultad para tragar

Dificultad para respirar

Tos constante que no se debe a un resfriado

Si presenta alguno de estos signos, debe consultar inmediatamente a su médico. A su vez, debemos tener en cuenta que muchos de estos síntomas también pueden estar causados por afecciones no cancerosas o incluso por otros cánceres de la zona del cuello. Además, los bultos en el tiroides son frecuentes y por lo general suelen ser benignos. Aun así, es importante acudir a un especialista para encontrar su causa y tratarla de ser necesario.

Tratamiento del cáncer de tiroides

El incremento en la incidencia de cáncer de tiroides, como hemos visto, puede deberse a la mejora de la tecnología de imágenes. Esto, según la Clínica Mayo, "permite a los sanitarios encontrar pequeños cánceres de tiroides en tomografías computarizadas y resonancias magnéticas que originalmente se hicieron para otras afecciones". Los expertos añaden que "los cánceres de tiroides que se detectan de esta manera suelen ser cánceres pequeños que responden bien a los tratamientos".

Y es que existen varios tipos de cáncer de tiroides. "La mayoría de los tipos crecen lentamente, aunque algunos tipos pueden ser muy agresivos. La mayoría de los cánceres de tiroides se pueden curar con tratamiento", explican.

La mayoría de los cánceres se tratan con la extirpación de la glándula tiroides (tiroidectomía), aunque los tumores pequeños que no se han extendido fuera de la glándula tiroides (metástasis) pueden tratarse extirpando sólo el lado de la tiroides que contiene el tumor (lobectomía).

Pronóstico y esperanza de vida del cáncer de tiroides

El doctor Zafón, del SEEN, explica que "un porcentaje muy elevado de los cánceres de tiroides más frecuentes se curan y se estima que en más del 80% de los pacientes no hay recidivas tumorales". Sin embargo, los tumores menos frecuentes como el carcinoma pobremente diferenciado o, especialmente, el carcinoma anaplásico "tienen un pronóstico mucho peor".

El endocrinólogo desempeña un papel esencial en el abordaje de estos pacientes ya que es una patología de manejo endocrina tanto en el proceso diagnóstico como en el control posterior. "El paciente, tras la

intervención, presenta un hipotiroidismo que debe manejarlo el endocrinólogo", matiza el doctor Zafón.

En la actualidad se están dando pasos de gigante en los avances en el tratamiento del cáncer de tiroides. La investigación en esta área es un "campo activo", explica desde la SEEN. En los últimos años se está avanzando en diferentes áreas como la "personalización" de su abordaje para establecer el tratamiento adecuado a cada paciente en función de su tipo de cáncer y su pronóstico a largo plazo.

Además, el doctor resalta que "se va incrementando el conocimiento que tenemos en relación a las bases genéticas que dan lugar a la transformación de una célula de tiroides normal en una cancerosa y, asimismo, en los últimos años se han dado pasos de gigante en el tratamiento, especialmente en aquellos casos de tumores agresivos para los cuales hace tan solo una década no había ninguna terapia eficaz. Afortunadamente esto se está revirtiendo y actualmente ya disponemos de ciertos fármacos con una elevada respuesta terapéutica".

Asimismo, la OMS ha publicado recientemente la nueva clasificación de los cánceres de tiroides con el fin de "acercar el diagnóstico anatomopatológico al manejo clínico para facilitar el entendimiento entre profesionales y poder establecer guías clínicas más eficaces, así como reajustar la denominación de los tumores a las bases genéticas que ahora sabemos que tienen importancia en el origen y evolución de cada cáncer, lo que nos facilitará también generar estrategias de tratamiento más rápidas y efectivas".

Por último, el endocrinólogo resalta que la OMS actualizaba esta clasificación aproximadamente cada diez años, pero en esta ocasión ha sido al cabo de 5 años "por el rápido avance del conocimiento generado en tan poco tiempo".