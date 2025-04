Los dentistas resuelven todas las dudas sobre salud oral en el embarazo

El embarazo puede tener repercusiones en la salud oral, pero no siempre todas las cosas que se dicen al respecto son reales. Hay ciertos mitos, como el que "cada embarazo cuesta un diente" que no son reales, pero si lo es el hecho de que en este periodo de la vida de la mujer hay ciertos factores que hay que tener en cuenta y que pueden incidir de forma determinante en su boca.

Es por ello que conocer una serie de medidas básicas y sencillas y ponerlas en práctica durante la gestación pueden evitar complicaciones en este sentido. Y eso es que lo que pretende conseguir el 5ª campaña "Salud oral y embarazo" que esta mañana ha presentado el Consejo General de Dentistas y la Fundación Dental Española, para la que ha contado con la colaboración de la Asociación Española de Matronas y el patrocinio de Lacer.

Entre las patologías más frecuentes destaca en primer lugar la gingivitis, tal y como ha explicado María Núñez, presidenta Colegio de Dentistas de Lugo, la caries, la periodontitis y la erosión dental. "Por eso es tan importante que se acuda a revisión al dentista durante este periodo para que este las detecte, las trate e informe a la mujer sobre cómo prevenirlas. En este sentido, ha indicado una serie de recomendaciones como cepillarse los dientes con pasta fluorada al menos dos veces al día, cuidar la dieta, limitando los alimentos azucarados y, en caso de tener náuseas o vómitos, tomar pequeñas cantidades de frutas, vegetales, yogur y queso a lo largo del día.

"Una buena higiene bucal en el embarazo no solo reduce el riesgo de caries e inflamación de las encías para la madre, sino que también previene la transmisión de bacterias orales al recién nacido", ha asegurado Núñez.

También para el bebé

Precisamente otro de los temas abordados ha sido cómo este periodo es también vital en la futura salud oral del bebé. Así el succional el pecho favorece el crecimiento de los maxilares, preparando al niño para las siguientes etapas de desarrollo. No hay que olvidar que el crecimiento inadecuado de la cara afecta a la respiración y, una respiración inadecuada influye en muchos aspectos de la vida.

Por otra parte se recomienda usar los llamados chupetes anatómicos, que son los que imitan mejor el pezón materno. "El chupete aporta una succión no nutritiva que es una forma de darle paz al niño. Si supiera que puedo estar con el 2 años sin separarme no le daría chupete, pero esa no es la realidad y cuando la madre no está es un recurso que ofrecerle para darle esa calma que le aporta", ha explicado la matrona Rocío García-Viso.

La edad ideal para abandonarlo es en torno a los 2 años y nunca más allá de los 3 "ya que aumenta el riesgo de desarrollar mordida abierta, un tipo de malocusión", ha añadido Núñez.

Toda información sobre este asunto se puede encontrar en https://saludoralyembarazo.es/.