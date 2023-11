Desvío de fondos de la Covid

En Alemania se ha organizado una buena por el desvío de 60 mil millones de euros del denominado Fondo Covid al combate de la crisis climática. La justicia germana ha dinamitado una operación del gobierno socialdemócrata según la cual había que reasignar ese dinero, no utilizado durante la pandemia, a diferentes objetivos vinculados con la transición ecológica, como reclamaron los verdes coaligados a Scholz. Ahora el sucesor de Merkel tiene un problema doble: primero cubrir esos 60 mil millones en el presupuesto federal, sin los cuales los objetivos de desarrollo sostenible son papel mojado, y en segundo lugar demostrar por qué no se utilizó durante la pandemia, o luego para corregir las deficiencias de la Sanidad de la RAF tras demostrarse que el sistema público tenía agujeros, tanto en el ámbito asistencial como en materia de personal, medios u organización.

Los Fondos Covid salvaron a muchos países del caos durante los años duros del virus. Llovieron millones por todas partes, de manera que llegaron a los hospitales y centros de salud (los auténticamente necesitados y afectados), pero también a las administraciones, que los distribuyeron a conveniencia. Reconocen algunos dirigentes que gracias a ese presupuesto extraordinario pudieron planificar campañas y cubrir objetivos que de otra manera hubiera sido Imposible implementar. Compensaron el esfuerzo de las UCIS saturadas, los miles de ingresos clínicos que hubo que pagar y los millones de pruebas y PCRs que se hicieron a la ciudadanía, pero el presupuesto dio en realidad para muchos más.

El problema es que, tratándose como sucedió de cantidades hiper-millonarias, siempre cabe la posibilidad de que alguna administración o responsable no las gestionara de manera adecuada. Los fondos Covid no se han auditado. Probablemente no se haga nunca ni ningún medio lo investigue. Aunque lo de Alemania da que pensar.